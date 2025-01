La influencer Natalia Segura, conocida en redes sociales como 'La Segura', atraviesa una de las etapas más significativas de su vida: la espera de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el modelo y chef uruguayo Ignacio Baladán. La pareja, que recientemente formalizó su relación con una boda privada, se encuentra en la dulce espera de Lucca, el bebé que ha llenado sus vidas de ilusión. Sin embargo, la colombiana sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre los retos y dolores que está enfrentando durante su avanzado embarazo.

En una sincera transmisión en sus redes sociales, la influencer colombiana explicó que, aunque está emocionada por la llegada de su hijo, el proceso no ha sido fácil. “Ser mamá es muy duro, estar embarazada es muy duro”, confesó, relatando los malestares físicos que le han hecho reconsiderar la visión idealizada que tenía de la maternidad.

La dura etapa del embarazo para Natalia Segura

Natalia Segura ha utilizado sus plataformas digitales para mantener a sus seguidores al tanto de cada etapa de su embarazo con Ignacio Baladán. No obstante, en una reciente publicación, decidió ser honesta sobre las dificultades que enfrenta, dejando de lado el enfoque romántico que muchas veces rodea la maternidad.

Según explicó, uno de los momentos más desafiantes ocurre cuando su bebé se posiciona cerca de sus costillas, causando un dolor intenso. “Lucca a veces se mete unas encajadas en esta costilla. Dios mío, padre de la gloria, me tiene toda la tarde que no sé ni cómo hablarle: ‘papi, ven, acomódate (...) Yo no sé si eso sea encajarse o no, pero yo siento una cosa clavada aquí debajo’”, relató en tono entre risueño y cansado.

La influencer también habló sobre cómo estos cambios han afectado su movilidad y comodidad diaria. “Ya parezco un elefantico, la barriga está toda hacia afuera”, comentó mientras compartía con humor la realidad de su día a día.