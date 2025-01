Natalia Segura, conocida en las redes sociales como 'La Segura', está viviendo una de las etapas más especiales de su vida: la espera de su primer hijo junto a su esposo, Ignacio Baladán. La influencer ha aprovechado sus plataformas para compartir con sus seguidores tanto los momentos de felicidad como los desafíos que enfrenta durante el embarazo. Con una actitud honesta, Segura ha hablado abiertamente sobre las dificultades físicas que está atravesando, alejándose de la imagen idealizada de la maternidad que a menudo se presenta en las redes.

Por su parte, Ignacio Baladán, quien es conocido por su participación en 'Esto es guerra' y su carrera como chef y modelo, ha sido un apoyo constante para Natalia Segura. Juntos han mostrado su entusiasmo por la llegada de su hijo, Lucca, y han compartido su día a día en redes sociales. A pesar de las molestias y preocupaciones que Natalia enfrenta, el apoyo de Ignacio ha sido clave para superar los momentos difíciles de esta etapa.

La preocupación de Ignacio Baladán por los síntomas de Natalia Segura

En un video reciente, Natalia Segura compartió con sus seguidores los momentos de incomodidad que ha vivido durante su embarazo. "Me ahogo, me siento ahogada, ¿es normal sentirse tan ahogada? Hay momentos, lapsos, donde literalmente me dan ahogamientos", expresó. La influencer se mostró preocupada por estos síntomas y reveló que, aunque en la mañana se había sentido bien, los problemas respiratorios aparecieron repentinamente al acostarse.

Ignacio Baladán, chef y esposo de Natalia, no tardó en mostrar su preocupación por el estado de salud de su pareja. En el video, él aparece junto a ella, vigilante de su bienestar, mientras ella intenta tranquilizarlo. "Tranquilo, no me estoy muriendo. No te voy a dejar viudo, es normal", dijo Segura, aliviando un poco el ambiente con un toque de humor. Sin embargo, su expresión de falta de aire y la evidente incomodidad fueron razones suficientes para que Baladán se mostrara visiblemente preocupado por su salud.

A pesar de las dificultades, Segura ha continuado compartiendo su embarazo con sus seguidores. La colombiana ha utilizado sus redes sociales para exponer tanto las alegrías como los retos que conlleva esta etapa tan significativa. La llegada de su hijo Lucca es un momento de gran ilusión para la pareja, y aunque los síntomas y las molestias son parte de la experiencia, el apoyo mutuo y la actitud positiva de ambos han sido clave para sobrellevar los momentos difíciles.