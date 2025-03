En un conmovedor gesto de gratitud, Alejandra Baigorria decidió homenajear a su madre, Verónica Alcalá, con un espectacular auto personalizado, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y en la televisión. Una de las más impactadas con esta sorpresa fue Rebeca Escribens, quien expresó su admiración y respeto por la empresaria.

El regalo, que se dio en el marco de los preparativos para la boda de Baigorria con Said Palao, fue recibido entre lágrimas por Verónica Alcalá, madre de la empresaria. La conductora de América Televisión no dudó en resaltar el gesto y, emocionada, elogió públicamente a la ex chica reality, pese a que hace unos días ambas intercambiaron mensajes luego de que la actriz revelara que la exchica reality no la invitó a su boda.

Rebeca Escribens halaga a Alejandra Baigorria

Durante la emisión de 'América espectáculos', Rebeca Escribens reaccionó con gran emoción al ver las imágenes del momento en el que Alejandra Baigorria entregaba el auto a su madre. Visiblemente conmovida, la presentadora se arrodilló en señal de respeto y admiración, destacando el noble gesto de la empresaria.

"Alejandra Baigorria, permíteme por favor, porque a ese tipo de hijos hay que hacerles así, mira", dijo Rebeca mientras hacía un gesto de reverencia. Luego, agregó: "Ella simplemente está agradeciendo y devolviendo un poco de lo que su madre hizo por ella. Todo mi cariño, admiración y respeto. Ya no me importa si no me invitas a tu matrimonio, de verdad, con esto estoy más que agradecida".

Además, Escribens resaltó que estos actos de amor y gratitud son los que generan buena fortuna en la vida de las personas. "No podíamos dejar de mostrar lo buena hija que es Alejandra Baigorria. Por eso es que te va bien, hermosura, por eso es que te va bien", comentó con entusiasmo.

Alejandra Baigorria regala lujoso auto personalizado a su madre, Verónica Alcalá

La sorpresa fue planeada con gran detalle por Alejandra Baigorria y su hermano, Sergio Baigorria. Para llevar a cabo la emotiva entrega, hicieron que la mamá de la 'Gringa de Gamarra' llegara a su negocio bajo el pretexto de ver la maqueta de la torta de bodas de su hija. Sin sospechar nada, Verónica Alcalá fue llevada con los ojos cubiertos hasta la calle, donde la esperaba su nuevo vehículo.

Cuando finalmente descubrió la sorpresa, la madre de Alejandra Baigorria quedó en shock y, con la voz entrecortada, expresó su emoción al ver el color del automóvil. "Turquesa carmesí...", murmuró, visiblemente conmovida. Entre lágrimas, agregó: "Los amo, los quiero muchísimo... Solo que no sé cómo lo voy a manejar con esta palanquita... Soy la mujer más feliz del mundo y tengo los mejores hijos del mundo mundial".