La reconocida conductora de televisión, Rebeca Escribens, se encuentra en el centro de la polémica tras protagonizar un inesperado cruce con un reportero de 'Todo se filtra'. Durante una entrevista, la presentadora evitó responder directamente a las preguntas y, en su lugar, lanzó un comentario que fue interpretado como una burla.

El hecho ocurrió en una de las recientes emisiones del programa de espectáculos, donde se mostró la reacción de Escribens cuando un periodista intentó consultarle sobre su relación con Alejandra Baigorria. "¿Tu mamá? ... Tu mamá te ha chismoseado, seguro", expresó la conductora de América TV. Su peculiar respuesta no pasó desapercibida y generó gran controversia en redes sociales.

Rebeca Escribens tiene tenso momento con reportero de 'Todo se filtra'

El incidente se produjo el viernes 21 de febrero, cuando un reportero de 'Todo se filtra' abordó a Rebeca Escribens para consultarle sobre su asistencia a la boda de Alejandra Baigorria, luego de que esta última la desinvitara del evento. En lugar de responder directamente a la pregunta, la presentadora sorprendió con una respuesta evasiva.

"¿Cómo están todos en casa? ¿Tu mamá? ... tu mamá te ha chismoseado? Besos para todos", expresó Escribens, esquivando la consulta del periodista. Su actitud generó incomodidad y desconcierto, ya que evitó responder la pregunta y desvió la conversación con una frase que fue interpretada como irónica.

Usuarios en contra de Rebeca Escribens por su actitud

La fría y contundente respuesta de Rebeca Escribens al reportero de Kurt Villavicencio ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. Diversos usuarios la criticaron por haber mencionado sin consentimiento a la madre del hombre de prensa y la reprocharon con duros comentarios.

"Esa es su verdadera cara", "no es como se muestra en pantalla", "se me cayó Rebe, no pensé que era así", "si no querías responder, te quedas muda", "no hagas lo que no quisieras que te hagan", son alguno de los comentarios en redes.