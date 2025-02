La presentadora de televisión Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores en Instagram al responder sobre su vida sentimental. La popular 'Señito' aseguró que le encantaría volver a enamorarse, aunque confesó que, por el momento, solo se limita a "mirar". Estos comentarios surgen luego de que Magaly Medina insinuara que la conductora estaría en un "coqueteo" con el productor musical Sergio George.

Gisela Valcárcel le abre las puertas al amor tras 'coqueteos' con Sergio George

A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel respondió preguntas de sus seguidores, quienes se mostraban interesados en su vida amorosa. Cuando una fan le preguntó si le gustaría volver a enamorarse, la conductora de 'El gran show' fue clara en su respuesta:

"Sí, me encantaría. Me encantaría volver a enamorarme. El caso es que miro, miro y creo que me la voy a pasar mirando, pero me encantaría volver a enamorarme", comentó Valcárcel en Instagram.

Sus declaraciones llamaron la atención de sus seguidores, especialmente tras las afirmaciones de Magaly Medina, quien en su programa aseguró que la conductora podría estar interesada en Sergio George. La 'Urraca' analizó el comportamiento de la 'Señito' durante una transmisión en vivo y señaló que su lenguaje corporal revelaba nerviosismo y un posible interés romántico.

Gisela Valcárcel ha sido una de las figuras históricas de la televisión peruana y, a lo largo de su carrera, su vida sentimental también ha sido objeto de interés público. La conductora ha estado casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con el exfutbolista Roberto Martínez, relación que generó gran cobertura mediática. Años después, se casó con el fallecido productor Javier Carmona, quien fue su última pareja conocida. Desde entonces, no se le ha relacionado oficialmente con ninguna otra persona.

Los rumores sobre un posible interés en Sergio George han tomado fuerza en las últimas semanas, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una relación más allá de lo profesional. Por ahora, la 'Señito' solo ha manifestado su deseo de volver a enamorarse, dejando abierta la posibilidad de encontrar un nuevo amor en el futuro.