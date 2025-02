La reconocida chica reality Karen Dejo alarmó a sus seguidores tras revelar que sufrió un grave accidente al ingerir, por error, una sustancia tóxica. El incidente ocurrió en su hogar y se debió a un descuido relacionado con los juegos de su hija, lo que casi le cuesta la vida. En una entrevista para 'América espectáculos', la exvedette contó cómo ocurrió el accidente y el mal momento que atravesó al darse cuenta de que había ingerido un químico. La integrante de 'Esto es guerra' explicó que, debido a la confusión, tomó el líquido sin percatarse del peligro.

Karen Dejo tuvo un incidente tras consumir accidentalmente una sustancia tóxica

Según reveló la modelo, su hija es fanática de crear slime, una masa gelatinosa que se fabrica con diversos ingredientes y colorantes. En esta ocasión, la pequeña habría estado experimentando con químicos y, sin darse cuenta, guardó la mezcla en un frasco similar al que su madre usa para sus bebidas.

"Mi hija siempre está haciendo slime, yo le llamo la atención porque siempre me ensucia todo. Ha agarrado un pomo que es un suero mío para tomar un jugo. Yo estaba ordenando su cuarto y vi este suero con el mismo color de líquido, lo llevé al refrigerador", relató la influencer.

El accidente ocurrió en la madrugada, cuando la chica reality, tras despertarse con sed, decidió tomar un trago del líquido sin saber que se trataba de una sustancia química. "Estaba estudiando y como a la 1:30 a. m., me levanté porque me moría de sed. Abro el frasco, le doy un trago y me doy cuenta de que era un químico", detalló.

La participante de 'Esto es guerra' confesó que sintió un fuerte ardor en su pecho tras ingerir el líquido y, en un momento de desesperación, intentó buscar ayuda. Sin embargo, debido a la hora, no logró comunicarse con sus familiares ni con su seguro médico. "Yo sentí que me quemaba todo el lado izquierdo del pecho, te juro que me dio miedo. Llamé a mi mamá, no me contestaba. Los del seguro no me contestaban", relató.

Ante la falta de respuesta, la exvedette optó por buscar soluciones en internet para intentar mitigar los efectos del químico. "Lo único que atiné fue entrar a Google a ver qué podía hacer. Me tomé tres botellas de agua y una caja de leche. Luego, el seguro me contestó y me dijeron que evaluara cómo estaba por dentro", explicó.