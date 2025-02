El deceso de Michelle Trachtenberg ocurrió en Los Ángeles, California, y, según informes, no se está investigando como un crimen violento. La intérprete dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento, siendo una figura destacada desde su infancia.

Con una carrera que comenzó a los cinco años, Michelle Trachtenberg se convirtió en una estrella juvenil a través de diversos papeles en televisión y cine. Su primer gran éxito llegó con la serie ‘Las aventuras de Pete y Pete’, pero fue en ‘Buffy la cazavampiros’ donde alcanzó la fama mundial como Dawn Summers.

Confirman la muerte de Michelle Trachtenberg

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg ha muerto a los 39 años, según informó primero el medio ‘The New York Post’. Este conocido diario obtuvo la información a través de fuentes policiales, que confirmaron que la muerte no se investiga como sospechosa. La conocida artista inició su carrera en la actuación desde muy joven, aunque uno de sus roles más memorables fue el que desempeñó en la popular serie ‘Gossip Girl’.

“Trachtenberg fue encontrado alrededor de las 8 a.m. del miércoles en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 tiendas en Central Park South, dijeron las fuentes. La actriz se sometió recientemente a un trasplante de hígado, según las fuentes.Su muerte no está siendo investigada como sospechosa”, reportó el citado medio.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y colegas, quienes la recordarán por su carisma y dedicación a la actuación. A medida que se desarrollan más detalles sobre su muerte, el legado de Michelle Trachtenberg perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo.

La carrera de Michelle Trachtenberg

Se sabe que la actriz Michelle Trachtenberg inició su trayectoria artística en la serie ‘Ley y Orden’, pero su primer papel protagónico llegó en 1996 con ‘Harriet, la espía’. A partir de ahí, su carrera despegó, participando en películas que marcaron a toda una generación, como ‘Sueños sobre hielo’.

Su participación en ‘Buffy la cazavampiros’ la consolidó como una de las actrices más queridas de la televisión, donde interpretó a la hermana de ‘Buffy’ durante más de 60 episodios. Posteriormente, se unió al elenco de ‘Gossip Girl’ como ‘Georgina Sparks’, un papel que también retomó en la nueva versión de la serie estrenada en 2022.