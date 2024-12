La gran final de 'Esto es guerra' 2024 se la llevó el equipo de los 'Guerreros'. El equipo capitaneado por Patricio Parodi venció 400 a 300 a los 'Combatientes', quienes se quedaron con el sinsabor de obtener el bicampeonato este año. Sin embargo, pese a que la competencia estuvo reñida hasta el último segundo, no estuvo ajena a los cuestionamientos en redes sociales, ya que el fandom de los 'rojiverdes' denunció una serie de irregularidades en la gran final, las cuales, habrían favorecido al equipo 'amarillo'.

A estos reclamos también se sumó Karen Dejo, una de las piezas fundamentales de los representantes de 'Combate', y expresó todo su malestar contra la producción del programa en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. "La pelota de cemento no se movía. ¡Qué casualidad!", señaló la popular 'Sabrosura' totalmente indignada.

La molestia de Karen Dejo tras la gran final de 'Esto es guerra' 2024

'Esto es guerra' 2024 llegó a su final con un infartante circuito de largo aliento. 'Guerreros' y 'Combatientes' lo dieron el todo por el todo, pero fue el primer equipo el que logró consagrarse nuevamente campeón. Pero, una competidora del equipo 'rojiverde' no dudó en exponer una serie de fallas: Karen Dejo. La modelo peruana perdió su duelo contra Onelia Molina y explotó en contra de la producción del reality de competencia, aduciendo que habían favorecido al equipo 'amarillo'.

"O sea, miren cómo están esas pelotas ahora. A mí me la enterraron hasta abajo, que raro porque yo soy más fuerte y la pelota de cemento no se movía. Estaba la arena con el agua que se había hecho piedra alrededor. ¡Qué casualidad! Yo iba adelante y tuve que gastar toda mi fuerza porque no se movía. Tuve que patear la pelota, sacar toda la arena porque con la mano no salía", indicó Karen.

Cabe señalar que diversos fandoms del equipo de los 'Combatientes' también se percataron del mismo error. La página 'Combatiente pionero' fue uno de los primeros y alzó su voz de protesta mediante sus historias de Instagram, al igual que otras páginas que apoyan al reality pionero de la televisión peruana, 'Combate'.