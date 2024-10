Karen Dejo, conocida por su participación en el reality show 'Esto es guerra', se encuentra en el ojo del huracán después de que Magaly Medina hiciera eco de un comentario que la modelo hizo en una reciente transmisión del programa. Durante la competencia, la también bailarina lanzó un comentario sobre su relación con su novio, Shadid Khan, que fue criticado por su contenido subido de tono.

¿Qué improperio soltó Karen Dejo en 'Esto es guerra'?

El episodio en cuestión comenzó cuando Karen Dejo lanzó un martillo durante uno de los juegos, lo que provocó preocupación entre sus compañeros por la seguridad en el set. Sin embargo, lo que realmente desató la controversia fue un comentario que hizo durante el momento de euforia. En medio de la emoción, la también actriz se refirió a su vida íntima, diciendo: "Soy especialista en tir.., por eso mi marido no me deja."

Magaly Medina, al comentar sobre el incidente en su programa 'Magaly TV, la firme', criticó a Karen Dejo por su elección de palabras y por compartir detalles tan personales en un horario familiar. "No lo voy a volver a poner porque es bien fuerte, es como una confesión de parte, pero creo que no era el momento ni el lugar adecuado para decir eso", expresó la Úrraca'.

¿Qué dijo Karen Dejo sobre las críticas de Magaly Medina?

Ante las críticas y la controversia generada por sus palabras, Karen Dejo decidió salir al paso y defenderse. En una declaración realizada a Trome, la modelo negó haber hecho el comentario que fue atribuido a ella, a pesar de que la grabación parecía confirmar su voz. Según la chica reality, no se acercó al micrófono y argumentó que la edición del programa de Magaly Medina había manipulado el contexto de sus palabras.

"Eso fue la semana pasada y en el programa le estaban buscando la boca a Said y a mí. Yo me hice a un lado y conmigo no es, ni me acerqué a realizar ningún comentario porque los guerreros querían crear controversia y quitarnos los puntos por gusto. En ningún momento me acerco (al micrófono), miren bien el programa", declaró.

"Yo estoy tranquila, feliz, con buena aura, ya no saben de dónde cogerse para hacer noticia negativa porque eso les vende, en fin. Yo estoy tranquila, no voy a voltear cuando hacen ruido, eso me desconcentra", añadió.

