El comediante se presentó en la Quinta Vergara, donde enfrentó las pitas de un sector del público. Durante su actuación, George Harris defendió su derecho a actuar, recordando que había personas que pagaron su entrada para disfrutar de su espectáculo. Sin embargo, las pifias no pararon y el artista se retiró.

Este domingo 23 de febrero, George Harris subió al escenario como el segundo artista, tras la actuación del salsero Marc Anthony. Aunque el venezolano recibió una cálida ovación al inicio, la atmósfera se tornó tensa rápidamente. Después de compartir algunos chistes, una parte del público chileno comenzó a abuchearlo.

¿Qué dijo George Harris ante las pifias?

Durante el primer día del Festival Viña del Mar 2025, en la presentación del comediante George Harris, se vivió un tenso momento. En medio de su show, el comediante empezó a ser boicoteado y recibir duras pifias del público, por lo que no dudó en pronunciarse con un fuerte mensaje.

“Si no les gusta vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”, mencionó el artista venezolano.

A pesar de las circunstancias adversas, George Harris prosiguió con su show, aunque la atmósfera seguía siendo tensa. “Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy”, añadió.

PUEDES VER: Viña del Mar 2025: ¿cómo votar desde Perú por Renata Flores vía online?

George Harris decide retirarse

Minutos más tarde, George Harris decidió despedirse del público ante los constantes gritos y pifias, por lo que no dudó en pronunciarse por última vez.

“Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, finalizó.