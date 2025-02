¿Cómo votar por Renata Flores en Viña del Mar 2025?

La cantautora ayacuchana Renata Flores participará en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, uno de los eventos musicales más prestigiosos de Latinoamérica. La joven de 23 años será una de los 6 participantes en la competencia Folclórica y luchará por traer una de las gaviotas de plata. El festival se celebrará del domingo 23 al viernes 28 de febrero.

Con su canción 'Kuti Tika' ("Vuelve a florecer" en quechua), Renata Flores buscará ganarse al exigente público de la Quinta Vergara y resaltar la riqueza de la cultura peruana en un escenario global. A continuación, te explicamos dónde y cómo votar por nuestra representante.

Viña del Mar 2025: ¿Dónde votar por la peruana Renata Flores?

Las votaciones para apoyar a Renata Flores en la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar 2025 se podrán realizar a través de la aplicación Viña 2025, disponible en Google Play Store (Android) y App Store (iOS). Para acceder tendrás que crearte una cuenta o ingresar con tu perfil de redes sociales.

Asimismo, solo podrás emitir tu voto por Renata Flores mientras la artista se encuentre cantando en vivo. Cabe resaltar, que las opción de voto estarán disponibles a partir del domingo 23 de febrero, día del inicio del Festival de Viña del Mar. Los admiradores de Renata Flores podrán ver su presentación a través de Disney+, la plataforma de streaming que posee los derechos exclusivos de transmisión para toda Latinoamérica.

¿Cuándo puedes votar por Renata Flores en Viña del Mar 2025?

El Festival de Viña del Mar se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero de 2025, y la votación para la competencia Folclórica estará habilitada en el momento de cada presentación en vivo. Renata Flores competirá con las representantes de México, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia para llevarse la ansiada Gaviota de Plata. Para apoyar a la cantante peruana, asegúrate de sintonizar el festival desde las 7:15 p.m. las tres fechas anunciadas.

Según el cronograma oficial, Renata Flores subirá por primera vez al escenario de la Quinta Vergara este domingo 23 de febrero, la fecha de inicio de la 64 edición del Festival de Viña del Mar, junto a México y Chile. Mientras que la segunda presentación de la artista peruana será el martes 25 de febrero. En caso de clasificar, volverá a presentarse el jueves 27 de febrero. Recuerda que solo tendrás los minutos de la presentación de la cantautora ayacuchana para emitir tu voto.

Viña del Mar 2025: ¿Quién es la peruana Renata Flores?

Renata Flores Rivera es una cantautora ayacuchana de 23 años, nacida en Huamanga. Desde temprana edad, Renata mostró una profunda conexión con la música. Su gran salto a la fama ocurrió en 2014, cuando participó en el reality de canto, 'La Voz Kids'. Años más tarde, alcanzó gran popularidad en YouTube al viralizarse su versión en quechua del tema 'The House of the Rising Sun' de la banda británica The Animals.

El estilo musical de Renata Flores ha llamado mucho la atención, pues no solo combina el rap con sonidos andinos, sino que también transmite mensajes de identidad cultural en lengua quechua. En 2020, presentó su primer álbum, 'Isqun', el cual fue muy bien recibido tanto en Perú como a nivel internacional. Su impacto en la música y la cultura le ha permitido colaborar con marcas reconocidas como Yanbal, Falabella, Nike y Sedal. Además, en 2021, la revista ¡Hola! la incluyó en su lista de las 100 latinas más influyentes.