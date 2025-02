¿Quién es Renata Flores, la cantante que representará a Perú en Viña del Mar 2025?

La talentosa artista peruana Renata Flores llevará su música al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025. Con su estilo único y su innegable talento, buscará traer la ansiada Gaviota a casa, tras el segundo lugar obtenido por Lita Pezo en 2024. Actualmente, la cantante ayacuchana ya se encuentra en Chile, preparándose para este importante evento.

Renata Flores es una de las artistas peruanas más destacadas en los últimos años. Su combinación de música, identidad cultural y activismo la ha convertido en un referente del rap en quechua a nivel internacional, siendo incluso destacada por medios como 'The New York Times'. Su participación en Viña del Mar promete ser una de las más esperadas del evento.

Renata Flores en Viña del Mar 2025: ¿quién es la representante peruana?

Renata Flores Rivera, de 23 años, es natural de Huamanga, Ayacucho. Desde pequeña tuvo un fuerte vínculo con la música, pero su gran despegue llegó en 2014 con su participación en 'La voz kids Perú'. Posteriormente, se volvió viral en YouTube al adaptar la canción 'The House of the Rising Sun' al quechua.

Su propuesta musical fusiona el rap con elementos andinos, incorporando mensajes de identidad cultural y resistencia. En 2020, lanzó su primer álbum titulado 'Isqun', el cual tuvo gran aceptación tanto en Perú como en el extranjero. Gracias a su impacto, ha sido imagen de marcas reconocidas como Yanbal, Falabella, Nike y Sedal, y en 2021 fue incluida en la lista de las 100 latinas más influyentes de la revista 'Hola!'.

Viña del Mar 2025: ¿dónde ver competir Renata Flores?

Los seguidores de Renata Flores podrán disfrutar de su participación en el Festival de Viña del Mar 2025 a través de Disney+, plataforma de streaming que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión para toda Latinoamérica.

Para acceder a la transmisión en vivo, es necesario contar con una suscripción activa a Disney+, lo que permitirá seguir el evento desde televisores inteligentes, computadoras, tabletas y smartphones.

¿Cuándo compite Renata Flores en Viña del Mar 2025?

El Festival de Viña del Mar 2025 se llevará a cabo entre el 23 y el 28 de febrero en la emblemática Quinta Vergara, en la región de Valparaíso. Aún no se ha confirmado la fecha exacta en la que Renata Flores competirá en su categoría, pero la información será actualizada a través de sus redes sociales y las del evento.

Su participación en este prestigioso festival representa un hito en su carrera y un orgullo para la música peruana. Con su talento y mensaje cultural, buscará conquistar al público y traer la Gaviota para Perú.