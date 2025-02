A propósito de George Harris: la vez que Eva Ayllón fue pifiada por el 'monstruo' de Viña del Mar

La nueva edición del reconocido Festival de Viña del Mar inició a lo grande: con la impecable actuación de Marc Anthony. Sin embargo, la polémica no tardó en aparecer, debido a la presentación del comediante venezolano George Harris, quien el pasado domingo 23 de febrero pasó un difícil momento en el escenario de la Quinta Vergara.



Aunque Harris recibió una cálida ovación al inicio, la situación se tornó tensa rápidamente. Después de compartir algunos chistes, parte del público comenzó a pifiarlo, lo que generó un ambiente incómodo para el artista. "Esto es complicado, yo no vine amargarle la vida a nadie. Si ustedes querían que yo me vaya, yo me voy, no pasa nada", expresó George, mientras los aplausos y silbidos se entremezclaban en la Quinta Vergara.

Eva Ayllón también fue pifiada en Viña de Mar



Eva Ayllón, una de las máximas representantes de la música peruana, vivió un momento inolvidable en el Festival de Viña del Mar hace 24 años, enfrentándose al temido 'monstruo' de la Quinta Vergara. A pesar de las adversidades, su talento brilló en una noche que marcó su carrera.



El festival chileno, conocido por su exigente público, ha sido escenario de grandes artistas que han enfrentado la dura crítica del 'monstruo'. La intérprete de música criolla también tuvo su propia experiencia con este fenómeno. El contexto de la presentación de Ayllón fue complicado, ya que se realizó después de la actuación de Miguel Bosé y Ana Torroja, dueto que había captado la atención del público.

En 2001, la intérprete de ‘Mal paso’ se presentó como jurado en la 42° edición del festival, donde su actuación fue recibida con abucheos y silbidos. Su presentación comenzó con el clásico ‘La flor de la canela’, pero el público no mostró la aprobación esperada, interrumpiendo su actuación con chiflidos y abucheos.



La situación se tornó complicada, pero Ayllón continuó con su repertorio, incluyendo temas como ‘Odiáme’ y ‘Cariño bonito’. A pesar de las interrupciones, su potente voz y la calidad de su conjunto musical lograron calmar al público, permitiendo que la velada continuara con un ambiente más ameno. Al final, su capacidad para mantener la calma y continuar su actuación fue un testimonio de su profesionalismo y talento.