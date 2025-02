El cantante y compositor Jorge Pardo, dos veces nominado al Grammy Latino y ganador de dos gaviotas de plata en el Festival Internacional de Viña del Mar, tiene la dicha de vivir de lo que ama. Aunque no ha sido fácil mantenerse vigente en sus tres décadas de trayectoria, el artista peruano asegura que la música ha sido su compañera de vida, en los buenos, malos y peores momentos.



A 20 años de su triunfo en el Festival de Viña del Mar, aquel 22 de febrero de 2005, el cantante protagonizará ‘Vive boleros’, un show que te transportará a la época dorada del género con temas como ‘Bésame mucho’, ‘El día que me quieras’, ‘Contigo en la distancia’, ‘Somos novios’, entre otros grandes éxitos que volverán a brillar. Cada interpretación será un homenaje a esos himnos que han trascendido fronteras y generaciones.

Jorge Pardo abre su corazón y sus recuerdos

En esta entrevista con La República, el intérprete de ‘Mi alma entre tus manos’ (canción ganadora en Viña del Mar) cuenta cómo fue su conexión con la música, de sus reconocimientos en la industria y de su paso por Viña del Mar, tanto el día en que ganó como el mal momento que pasó por las pifias que recibió de parte del ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara.



—¿La música te eligió a ti o tú elegiste a la música?

—Yo, cuando era chico, pensaba que yo había elegido a la música, pero ahora que estoy grande, me he dado cuenta de que es la música la que me he elegido a mí. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero me ha mantenido siempre vivo, sobre todo en tiempos de pandemia.



—¿Qué significado tiene la música en tu vida?

—Ha sido parte de la vida, siempre he estado vinculado a la música. Tengo un pequeño estudio de grabación en mi casa donde puedo producir mis proyectos. Han sido 20 años de tener grabado casi 10 discos, dos nominaciones al Grammy Latino. Al año siguiente que gané Viña del Mar, fui nominado a ‘mejor canción rock’ junto a Gustavo Cerati con la canción ‘Crimen’. Ya te imaginarás lo que sentí al estar nominado junto a Cerati, conocerlo y escuchar mi nombre en un lugar tan emblemático como Madison Square Garden, donde fue la ceremonia.

—¿En qué momento conectas con la música peruana?

—En el 2011. Cuando encontré este camino apasionante e inspirador de la música peruana tradicional de la costa, fui nominado al Grammy latino a ‘mejor álbum folclórico’ con un tributo a Arturo ‘Zambo’ Cavero y Óscar Avilés junto a un álbum póstumo de Mercedes Sosa. El tiempo se ha pasado volando, felizmente que la música me ha estado acompañando siempre.

Jorge Pardo y su paso por Viña del Mar



—Este 22 de febrero se cumplen 20 años de tu participación en Viña del Mar. ¿Lo celebrarás?

—El 22 de febrero fue la fecha en que gané Viña del Mar y también es el cumpleaños de mi mamá. Recuerdo que cuando gané el festival, por teléfono me dijo: ‘Jorge, me has hecho el regalo más grande que he recibido en la vida’. Definitivamente, cuando me proponen la fecha del 22 para hacer este show de ‘Vive Boleros’, me resonó en el alma y en el corazón.

Jorge Pardo se presentará en La Cúpula de las Artes. Foto: difusión.

—¿Cuándo ha sido la última vez que has visto tu presentación de Viña?

—De vez en cuando, el público o los amigos (me lo recuerdan). Es un video recurrente en mi vida porque fue el momento más lindo que he vivido en el escenario. Siempre estoy conectado con ese momento porque me cambió la vida. No soy mucho de los que leen los comentarios de los videos de YouTube. Lo hago, pero no de manera vehemente. Y sí, me hace un cariño al corazón leer los comentarios de la gente. Es un recuerdo muy lindo que la tecnología te permite tenerlo para siempre.



—¿Te incomoda que siempre te estén recordando lo de Viña del Mar?

—Al contrario, me llena de orgullo porque fue un momento muy lindo en donde pude dejar el nombre del Perú bien en alto. Siempre recuerdo que al final (del concurso), alguien del público me pasó la bandera del Perú. Y es algo que evidentemente me emociona, ¿Cómo me va a molestar?

—También recibiste muchos abucheos en Viña. ¿Crees que ahora el público ha evolucionado y tiene mayor respeto por los artistas?

—El respeto se gana. Al público de Viña del Mar le han dado el nombre de monstruos. Entonces, ellos tienen que rugir cuando mencionan a un país. Cuando salí al escenario en Viña del Mar, ellos no me conocían. Entonces, no lo tomé como algo personal, pero sí estaba concentrado.



—¿Cómo te sentiste con las pifias?

—Fue intimidante que 20000 personas en el momento que sales a cantar estén ahí (pifiando). Yo tuve la suerte de volver en el 2009 por los 50 años del festival, invitaron a los ganadores de los 10 últimos años y quedamos en la final. Entonces, son nueve veces las que he cantado en ese escenario. Eso hice que lo disfrute más que me sienta intimidado, de repente las primeras veces sí, te sentías un poco intimidado, pero al final ese duende, esa energía y esa magia que hay en el escenario termina envolviéndote y termina haciendo que te olvides.



—¿Qué les aconsejarías a todos los artistas que sueñan con representar al Perú en Viña del Mar?

—Hacer el mayor esfuerzo en todo lo que hagan, porque es lo único que depende de nosotros. Si ganas o no, si tienes relevancia o no; eso no depende de uno, sino de muchas circunstancias, como la suerte, la política, los contactos.