El Festival de Viña del Mar 2025 vivió una de sus noches más tensas con la presentación de George Harris. El comediante venezolano, quien debutó en la Quinta Vergara como el primer representante de su país en la historia del evento, tuvo un show marcado por el rechazo del público y una abrupta salida del escenario.

Desde el inicio, la audiencia se mostró dividida. Mientras algunos espectadores aplaudían, otros respondieron con pifias que fueron aumentando con el paso de los minutos. A pesar de sus intentos por continuar con la rutina, Harris no logró conectar con la audiencia, lo que generó un intercambio de palabras con los asistentes y su posterior retiro del escenario.

¿Qué pasó con George Harris? Toda la polémica de la presentación en Viña del Mar

La rutina de George Harris en Viña del Mar 2025 tuvo un arranque prometedor. Al subir al escenario, el comediante venezolano expresó su emoción por estar en uno de los eventos más importantes de América Latina. "Buenas noches, Viña. Qué maravilla, qué emoción tan grande. Gracias de corazón por tenerme aquí. Este es un sueño hecho realidad", dijo al iniciar su presentación.

Sin embargo, la euforia inicial se desvaneció rápidamente cuando los silbidos comenzaron a dominar el ambiente. Ante la hostil reacción del público, Harris no ocultó su molestia y respondió de manera directa: "No puedo creer que la gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos". Sus palabras no apaciguaron los ánimos y, por el contrario, provocaron más abucheos.

A medida que la tensión crecía, los gritos de "¡Que se vaya!" se hicieron cada vez más fuertes. Visiblemente incómodo, el humorista decidió abandonar el escenario. Tras la intervención de los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, quienes pidieron al público escuchar su presentación, Harris regresó, pero su actitud desafiante solo avivó el rechazo. "Me da risa que estén pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. ¡Cállate!", exclamó en un intento por retomar el control de la situación.

La noche no mejoró para el comediante. Luego de varios intentos por continuar su presentación con una rutina basada en experiencias cotidianas, terminó por rendirse ante la adversidad y dejó el escenario definitivamente. Su show, que se extendió por unos 40 minutos, culminó sin recibir ninguna Gaviota, el reconocimiento que otorga el festival a los artistas destacados.

¿Cuál es la edad del comediante George Harris?

George Harris es un humorista venezolano con más de 20 años de trayectoria en la comedia. Nació el 14 de agosto de 1982 en Caracas, por lo que en 2025 tiene 42 años. Su carrera comenzó en su país natal, donde se hizo conocido por su participación en programas de televisión y stand-up.

Tras mudarse a Estados Unidos, Harris logró consolidar su carrera en Miami, donde se convirtió en uno de los comediantes venezolanos más influyentes de la diáspora latina. Con espectáculos como "Típico" y "¿Quién se quiere ir?", ha llenado teatros en ciudades como Nueva York, Madrid y Ciudad de México. Su estilo se caracteriza por la sátira sobre la cultura venezolana, la migración y la cotidianidad.

¿Qué dijo George Harris de Boric?

Aunque su presentación en Viña del Mar 2025 generó controversia por la reacción del público, George Harris no hizo comentarios directos sobre el presidente chileno Gabriel Boric durante su show. Sin embargo, algunos sectores en redes sociales especularon sobre posibles referencias políticas en su rutina.

Horas después de su accidentado espectáculo, Harris utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido. En una historia de Instagram escribió: "Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho", evitando entrar en detalles sobre la controversia.