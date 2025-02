En medio de la polémica, Pamela Franco decidió romper su silencio tras las declaraciones de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien la tildó de "amante" y la señaló como la responsable de la ruptura de su matrimonio. La cantante no solo desestimó las acusaciones, sino que también lanzó una advertencia en caso de que su hija sea involucrada en el conflicto mediático.

Durante una entrevista con Expreso, Franco aseguró que no le afectan los comentarios negativos sobre su relación con el futbolista. “No me ofende lo que digan de mí, que hablen lo que quieran porque cada día soy más fuerte”, expresó. Asimismo, destacó que tanto ella como 'Aladino' están concentrados en su amor y no prestan atención a los señalamientos.

Pamela Franco responde a las declaraciones de Pamela López

En sus declaraciones, Pamela Franco enfatizó que su relación con Christian Cueva es sólida y que las críticas no alteran su bienestar. “Nos queremos y nos amamos, como dice la canción que es nuestro himno. No estamos pendientes de lo que alguien dice por ahí. Solo decidí darme una nueva oportunidad en el amor y sabía a lo que me exponía”, afirmó.

La cantante también dejó en claro que no se ve afectada por las palabras de Pamela López y que su prioridad es su hija. “Esa sería la única manera que me transforme, como cualquier madre”, advirtió, sugiriendo que no permitirá que la controversia toque a su familia.

Pamela Franco descarta trabajar con Pamela López

Uno de los temas que causó revuelo fue la posibilidad de que Pamela Franco y Pamela López coincidieran en un mismo proyecto laboral. Sin embargo, Franco fue tajante al descartar esta opción, asegurando que su comentario previo fue en tono de broma.

“Es evidente que lo comenté en son de broma. Eso sí, yo me paro en donde sea como mujer y como artista, sé lo que soy, lo que doy y punto. Otro detalle, yo he trabajado antes, trabajo ahora y trabajaré siempre”, sentenció.