Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a sus seguidores con un adelanto de su nueva colaboración musical. La pareja, que ha compartido escenario en varias ocasiones, mostraron su química en la música con una versión cumbia de la canción romántica 'Hasta el fin del mundo'.

La pareja demostró su entusiasmo por esta versión renovada. Aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento, el adelanto compartido por Pamela Franco ha sido suficiente para emocionar a los fans y aumentar la curiosidad sobre este nuevo proyecto musical.

Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden con nueva canción

El futbolista Christian Cueva sigue apostando por su carrera musical junto con su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco. Tras el estreno de su tema 'El cervecero', el jugador de Cienciano anunció que trabajará en una nueva versión del éxito 'Hasta el fin del mundo', originalmente interpretado por la artista Jennifer Peña.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco compartió un adelanto de la canción, en la que se puede escuchar su voz junto a la de Christian Cueva en una versión adaptada al estilo cumbia. Esta colaboración ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes esperan con ansias el lanzamiento completo del tema y la posibilidad de verlos juntos en los escenarios.

La cantante compartió este adelanto en sus historias de Instagram con algunas reflexiones sobre su relación con el futbolista. En una de sus publicaciones, escribió: "Cosas que siento por mi amor, pero él no lo sabe", acompañando el mensaje con frases como "Es mi lugar seguro", "Amo cuando se preocupa por mí" y "Aún me pone nerviosa cuando me dice cosas lindas".

Christian Cueva le preparó romántico detalle por San Valentín

Más allá de la música, Pamela Franco y Christian Cueva han demostrado que su relación sigue fortaleciéndose. En el marco del Día de San Valentín, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a la cantante, acompañado de un video especial que recopilaba algunos de los momentos más significativos de su historia de amor.

"Mi San Valentín. Tengo la suerte de tenerte a mi lado. Eres una mujer maravillosa. Te amo, mi amor, gracias por estar en mi vida", escribió Cueva en la publicación, que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. El gesto conmovó a los fans de la pareja, quienes celebraron la demostración de amor pública del futbolista.