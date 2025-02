Magaly Medina creía que Paco Bazán había cobrado para prestarse a coquetear con la cantante Susana Alvarado con la finalidad de promocionar el aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, pero el conductor le aclaró que no obtuvo ni un sol por su acercamiento con la cumbiambera. Ante ello, la periodista habría optado por creer en dicha relación.

Paco Bazán cuenta con la bendición de Magaly Medina



Tras visitar el set de ‘Magaly TV, la firme’ la noche del martes 18 de febrero, Paco Bazán utilizó unos segundos de su programa deportivo para hablar de la conversación que tuvo con Magaly, respecto a Susana Alvarado, a quien ha seguido frecuentando a pesar de haber indicado que la telenovela entre ellos había llegado a su final.



“La madrina le ha dado la bendición, ya está. Me ha dicho ‘a mí no me gusta, a mí me encanta’. Dio su bendición”, expresó el exfutbolista. Asimismo, Bazán se mostró agradecido con la ‘Urraca’ porque él siente que le tiene mucho aprecio. “Quiero agradecerle porque siempre me trata con mucho amor y en verdad quiere lo mejor para mí. Eso lo valoro”, añadió.

Durante su encuentro en el set de ATV, Magaly Medina aseguró que además de las personas de su equipo, su único amigo dentro del canal es Paco Bazán. El conductor de ‘El deportivo: en otra cancha’ confirmó lo dicho por su ‘madrina’. “Los amigos se aprecian, se respetan y se admiran. Hoy dijo que era mi amiga (...) soy su amigo porque nuestra relación parte desde la admiración. Soy su único amigo y me siento orgulloso de serlo”, mencionó.

Paco Bazán defendió a Susana Alvarado



Durante la entrevista, Magaly Medina insinuó que Susana Alvarado no era ampliamente conocida, pero a raíz de sus coqueteos con Bazán, su fama aumentó. "Hemos dado mucho brillo a esta chiquita, esta cantante, porque ella no era conocida".



Paco Bazán no dudó en responder y defendió la trayectoria de la cantante: "No, pero ella, escúchame, Susana ya era de las más queridas (...) Canta hermoso y baila hermoso, es una artista completa", respondió Paco, quien destacó que dentro de los fanáticos de Corazón Serrano, la cantante cuenta con una gran comunidad de seguidores que la admiran por su talento.