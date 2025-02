Mario Irivarren, reconocido por su paso por los realities peruanos, ha revelado una anécdota sobre su relación con Alondra García Miró que no había sido contada antes. Durante una reciente conversación en su programa de YouTube, 'Todo Good', el empresario y exparticipante de 'Combate' relató un episodio en el que sintió la marcada diferencia de clases entre él y la influencer.

El modelo, quien ha construido su carrera en la televisión y redes sociales, recordó que la situación ocurrió cuando la actriz lo invitó a una reunión con sus amigas. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó convirtiéndose en un momento incómodo para Irivarren, quien no pudo evitar sentirse fuera de lugar debido a su distinta formación y contexto social.

¿Qué pasó entre Mario Irivarren y Alondra García Miró?

Durante una conversación en 'Todo Good', Mario Irivarren compartió con sus seguidores una anécdota que vivió cuando aún mantenía una relación con Alondra García Miró. Según el influencer, su expareja lo llevó a una reunión con sus amigas del colegio en una lujosa casa, situación que lo hizo sentir fuera de su ambiente.

"Era un choque de mundos bien pendejo. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. 'Bien bacán el condominio' y ella me dijo 'qué condominio, es la casa'", relató Irivarren, evidenciando la diferencia de realidades que había entre ambos.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando las asistentes comenzaron a ver un video viral en inglés. "Ellas lo escuchaban y se reían, pero yo no entendía nada. Me reía cuando ellas se reían, pero lo hacía a destiempo. No tenía idea de qué hablaban", agregó el excombatiente, quien también mencionó que Alondra García Miró notó su incomodidad, pero en lugar de burlarse, lo tomó con humor. "Yo le confesé que no entendía y eso le gustaba y le causaba risa. Era un choque cultural bien marcado", agregó.