Alejandra Baigorria y Said Palao se casan este 2025. Foto: composición LR/Willax/Instagram/alejandrabaigorria

La empresaria Alejandra Baigorria se pronunció luego de que se filtrara la lista de regalos de su futura boda con Said Palao. La inesperada revelación se dio a través del programa ‘Magaly TV, la firme’, que expuso detalles de los obsequios solicitados por la pareja, incluyendo experiencias en Europa como visitas al Coliseo de Roma y Milán. Ante la polémica, la influencer no ocultó su sorpresa y manifestó que evaluará su relación con la empresa proveedora responsable de la lista.

“No me incomoda, es algo que iba a terminar pasando. En realidad, no me molesta, es una lista de regalos y todo el mundo puede pedir lo que le da la gana de regalo”, expresó la empresaria en el programa ‘Amor y fuego’. Sin embargo, dejó en claro que investigará cómo se produjo la filtración para tomar las medidas correspondientes.

Alejandra evalúa seguir con el proveedor tras la filtración de su lista de regalos

El programa de ‘Magaly TV, la firme’ había revelado la lista de regalos que Alejandra Baigorria y Said Palao habrían preparado para su matrimonio, confirmando además que la boda se celebraría el 26 de abril de 2025. Esta situación generó controversia y despertó el malestar de la empresaria, quien cuestionó la manera en la que se hizo pública esta información.

Alejandra Baigorria manifestó que analizará si continuará trabajando con la empresa responsable de gestionar su lista de regalos. “Voy a ver si sigo trabajando con la página porque me parece extraño”, afirmó. Además, la influencer indicó que la lista con dicho proveedor fue eliminada tras la filtración.

A pesar del revuelo, la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue en pie. La empresaria dejó en claro que, más allá de las críticas, lo que le interesa es esclarecer cómo se produjo la filtración. “Estoy viendo y averiguando cómo ha sido la filtración porque yo creo que ustedes, ni ningún programa, va a pasar el logo de una empresa si no pagan, ya sabemos cómo es el negocio de la televisión. Estoy averiguando eso para saber qué es lo que realmente ha pasado”, declaró.