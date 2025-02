El reconocido productor musical Sergio George vuelve a estar en el centro de la atención tras revelar en una conversación con Gisela Valcárcel que su plan para asistir a Premio Lo Nuestro 2025 sufrió un cambio inesperado. Aunque tenía previsto desfilar por la alfombra magenta junto con una persona especial, esta canceló a último momento. En medio de las especulaciones, el productor dejó claro que su acompañante no era Yahaira Plasencia, con quien ha estado vinculado en premiaciones anteriores.

Sergio George dejó claro que no se trataba de Yahaira Plasencia y recordó la polémica de su hospedaje en premiaciones anteriores. “No sé, iba a ser una persona, íbamos a pasar por la alfombra. No es Yahaira, no es Yahaira, no quiero más Airbnb”, expresó

Sergio George elige otro acompañante para Premio Lo Nuestro

“Bueno, iba a ir con una persona, pero la persona me canceló”, mencionó Sergio George, dejando abierta la posibilidad de que asistirá solo o con otra acompañante sorpresa. Además, hizo referencia a la polémica que se generó el año pasado cuando mencionó que Yahaira Plasencia se había quedado en su departamento durante los Latin Grammys, mientras que la salsera aseguraba que se hospedó en un Airbnb.

Además, el productor expresó su incomodidad con la imagen que algunos medios han proyectado de él en Perú. “Hay una imagen errónea de mí, de figureti; que me encanta el negocio, me encanta el negocio, uno quiere girar el dial para crear noticias, pero al fin del día uno tiene que vender producto, vender música, de eso se trata. Yo no vendo ni chisme ni morbo, me convertí en una persona mediática sin querer”, sostuvo.