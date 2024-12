La cantante peruana Yahaira Plasencia volvió a acaparar titulares tras su participación en el programa de espectáculos 'Amor y fuego', transmitido este martes 10 de diciembre. En medio de la controversia por su distanciamiento con Daniela Darcourt y la reciente demanda que interpuso contra la conductora Magaly Medina, la intérprete decidió aclarar varios aspectos de su vida personal y profesional ante las preguntas de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

Yahaira Plasencia revela la verdad sobre su vínculo con Sergio George

Uno de los temas centrales de la entrevista fue su relación con el productor musical Sergio George, quien ha jugado un papel crucial en su carrera artística. La interacción entre ambos ha sido objeto de especulaciones debido a su cercanía, especialmente tras su decisión de no continuar trabajando juntos.

Durante la entrevista, Gigi Mitre abordó directamente el tema de la constante presencia de Yahaira Plasencia junto a Sergio George en eventos y premiaciones internacionales, a pesar de que ya no tienen un vínculo laboral activo. La conductora preguntó: "¿Él por qué siempre te lleva a ti? Si tiene mil oportunidades, mil opciones, porque a varios eventos ya has ido continuamente con él. Ya no trabajan juntos. ¿Eres su mejor amiga?"

La artista respondió con sinceridad y desmintió cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el respeto profesional. “No somos mejores amigos, pero nos llevamos súper bien. Entre Sergio y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo a él lo quiero un montón, lo veo como mi papá, es muy buen amigo”, aseguró Yahaira Plasencia.

Además, Yahaira explicó que, aunque Sergio George prefiere no ser relacionado con la figura paterna debido a su edad, existe una relación de confianza y aprecio mutuo. "Él no le gusta que lo molesten con la edad. Él dice: 'No eres mi hija, sino mi hija'. No le gusta que le diga papá porque se siente muy mayor, siempre se quiere ver joven", comentó con una sonrisa.