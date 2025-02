Después de que Bryan Torres fuera expuesto por diferentes mujeres en evidentes coqueteos, a pesar de su relación con Samahara Lobatón, la influencer decidió acompañarlo a sus presentaciones con la finalidad de vigilarlo. Esto ha ocasionado diferentes reacciones en redes sociales y críticas de Magaly Medina.

Ya en redes sociales, luego de San Valentín, se había evidenciado que Samahara Lobatón estaba acompañando a Bryan Torres a sus conciertos, según lo que destacó el portal ‘Instarándula’. “Son casi las cinco de la mañana y la enamorada acompañando”, mencionó la usuaria que mandó las imágenes de la influencer vigilando al cantante.

Magaly Medina no está de acuerdo con decisión de Samahara Lobatón

Este lunes 17 de febrero, Magaly Medina compartió imágenes de este pasado fin de semana, en donde se observó que Samahara Lobatón estuvo acompañando a Bryan Torres en sus presentaciones. Ante ello, la conductora cuestionó la decisión de la joven de seguir a su pareja en cada evento.

“¿Cuánto tiempo podrá mantener ella este ritmo teniendo dos niñas en casa? No puedes estar como vigilante de tu pareja para evitar que te sea infiel. Cuando un hombre quiere ser infiel, lo hará incluso frente a ti”, destacó la ‘Urraca’.

¿Samahara Lobatón ya no confía en Bryan Torres?

Por otro lado, Magaly Medina también resaltó que una relación debe estar basada en la confianza, por lo que no dudó en mandarle un consejo a Samahara Lobatón después de lo que ha pasado en torno a Bryan Torres y sus supuestas infidelidades con otras mujeres.

“Esa no es vida, no es vida estar desconfiando de una persona. La base de una relación es el respeto y la confianza. Si uno de ellos se quiebra, como en este caso, hay que tomar decisiones por tranquilidad propia. Forzar las cosas no funciona, nada se impone en una relación”, añadió la periodista.