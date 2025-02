Patricio Parodi, exintegrante del reality 'Esto es guerra' y actual streamer en la plataforma Kick, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con una inesperada confesión. Durante una de sus recientes transmisiones en vivo, el influencer peruano sorprendió a su audiencia al revelar que en algún momento probó el viagra, también conocido como 'la pastilla azul'. Con su característico sentido del humor, el excapitán de los 'guerreros' compartió su experiencia y dejó una curiosa frase que desató risas y reacciones en redes sociales.

El streamer relató que decidió probar el medicamento para experimentar sus efectos y, según sus palabras, los resultados fueron bastante notorios. "Quería ver qué efectos tiene y ¿para qué? Arriba, arriba, hermano, arriba, nunca había estado tan arriba", comentó entre risas, dejando entrever que la experiencia fue más intensa de lo que esperaba. Su declaración no tardó en viralizarse, generando todo tipo de comentarios entre sus seguidores y otros creadores de contenido con quienes suele interactuar en sus 'lives'.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre la primera vez que usó viagra?

Durante su transmisión en vivo, Patricio Parodi contó con total sinceridad cómo fue su experiencia al probar viagra por primera vez. El exintegrante de 'Esto es guerra' explicó que decidió experimentar por curiosidad, aunque siguiendo el consejo de alguien más, optó por tomar solo la mitad de la pastilla en lugar de una dosis completa. "Dije 'a ver, voy a probar', pero me dijeron 'no pruebes una, si no prueba solo la mitad'. (Acepté) para ver cómo funciona, qué efectos tiene y todo eso", relató el streamer.

Sin embargo, los efectos del medicamento fueron más intensos de lo que esperaba. Patricio Parodi detalló que, aunque sintió el efecto deseado, también experimentó un gran desgaste físico. "Primero, se cansó mi físico (...) pero estaba arriba y eso que fue solo medio (viagra)", comentó entre risas.

No obstante, la experiencia terminó generándole preocupación, por lo que decidió no volver a consumirlo. "De ahí me asusté y nunca más lo tomé", confesó. Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron con humor su anécdota en la sección de chat del 'live'.