En medio de la polémica por el sorprendente y cariñoso saludo de Hugo García a Alessia Rovegno por su cumpleaños, un reportero de 'Amor y fuego' abordó al influencer a la salida de una barbería cuando se encontraba haciendo un en vivo junto a Patricio Parodi. Cuando el chico reality se dio cuenta de esta situación, tuvo una honesta reacción que provocó gran sorpresa entre sus seguidores.

Patricio Parodi tuvo llamativa reacción a enlace de Hugo García EN VIVO con 'Amor y fuego'

Todo inició cuando Hugo García, participante de realities y modelo, fue interceptado por las cámaras de 'Amor y fuego' mientras transmitía en vivo tras salir de una barbería. El asunto era que minutos antes se encontraba realizando una transmisión en vivo junto a Patricio Parodi, mientras el 'guerrero' estaba en su hogar.

Cuando Hugo García vio las cámaras de 'Amor y fuego' se mostró sorprendido, pero no tanto como el exnovio de Luciana Fuster, quien tuvo una energética reacción mientras le pedía, en repetidas ocasiones, al reportero que le preguntara a su amigo sobre el romántico post que le escribió a Alessia Rovegno por su cumpleaños.

"Ayayayay, mira, me agarraron, ya me agarraron", mencionó Hugo cuando vio al equipo de 'Amor y fuego'. Al inicio Patricio Parodi se mostró confundido, pero cuando se dio cuenta de la situación, no dudó en correr frente a la cámara y gritar: "Oe, 'chato', ¡pregúntale! 'Chato', oye 'chato', ¡pregúntale!, ¡pregúntale! Oe, ¡pregúntale por el mensaje de Instagram!".

Ante esto, Hugo optó por reírse y decidir mutear la transmisión con Patricio Parodi para poder atender al equipo de prensa: "Hey, ¿vamos a hablar? Espérate, lo voy a mutear, porque está molesto". Finalmente, el 'guerrero' "culpó" a García por la situación añadiendo que "eso le pasa a Hugo por hacer su 'cherry' en la barbería para no pagar. Ahí está. Los sapos que están a la orden del día el el live, cayeron, pues".