En una reciente entrevista, Melissa Klug desmintió haber sometido a una liposucción, luego de que compartiera una imagen junto a su pareja, Jesús Barco, en la que se aprecia una notable pérdida de peso.

Luego de su onomástico, Melissa Klug negó haber pasado por algún procedimiento estético tras compartir una imagen junto a su pareja, Jesús Barco, y padre de su más reciente hija. En la fotografía, la empresaria luce notablemente más delgada, lo que generó especulaciones sobre posibles cambios en su apariencia. Klug se pronunció al respecto, aclarando que su figura se debe a un estilo de vida saludable y no a intervenciones quirúrgicas.

Melissa Klug niega alguna cirugía

Hace unos días, Jesús Barco compartió imágenes por el cumpleaños de Melissa Klug, donde los usuarios se sorprendieron por el gran cambio físico de la ‘Blanca de Chucuito’, por lo que surgieron rumores de un supuesto ‘retoquito’ que se habría realizado la empresaria. Sin embargo, ella negó que se haya sometido a una intervención quirúrgica.

“¿Liposucción? No, para nada. Sigo con mi dieta y mi tratamiento para tratar mi hipotiroidismo, que me hace subir y bajar de peso”, confesó la empresaria en entrevista con el diario Trome.

En esa misma línea, Melissa Klug señaló que si se hubiera realizado algún cambio estético, no tendría problemas en confesarlo. “Para nada, ten por seguro que si me hubiera realizado algún ‘retoquito’, lo diría, pues no es ningún pecado querer verse mejor”, agregó en su entrevista al citado medio.

Melissa Klug sí compartió su cumpleaños con Jesús Barco. Foto: Instagram

Jesús Barco dedica romántico mensaje a Melissa Klug

La popular ‘Blanca de Chucuito’ celebró su cumpleaños número 41 el pasado 3 de febrero, llevando a cabo una gran fiesta en compañía de familiares y amigos. En este contexto, el futbolista Jesús Barco aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, destacando la importancia de la fecha.

“Feliz cumpleaños, amor mío. Desearte hoy, mañana y siempre lo mejor del mundo, que la vida te siga dando la dicha de que sean muchos años más para disfrutar. Simplemente agradecido por tenerte en mi vida y compartir momentos maravillosos con tus hijos. Te admiro por ser como eres: madre, amiga y mujer. Te amo mucho y que sean muchos años más a tu lado, reina mía”, fue lo que escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.