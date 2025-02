La cantante Giuliana Rengifo declaró que no volverá a referirse al salsero ‘Maryto’, sugiriendo que él continúe con su trabajo. La artista enfatizó su deseo de dejar atrás cualquier controversia relacionada y centrarse en su carrera. “No me preguntarían de él si no hubiera estado conmigo”, expresó la cantante.

Giuliana Rengifo y el salsero 'Maryto' finalizaron su relación de manera definitiva a mediados de enero de 2025. La cantante anunció la ruptura el 21 de enero, afirmando que 'Maryto' “se aprovechó de mi fama para hacerse conocido”. Ante estas declaraciones, el salsero negó las acusaciones, indicando que la relación “no se dio como pensaba”.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Giuliana Rengifo prefirió ignorar las últimas declaraciones de su expareja ‘Maryto’, dejando entrever que el salsero fue el único que se benefició con la relación al aumentar su popularidad. En respuesta, ella minimizó sus declaraciones y afirmó que no volverá a hablar sobre el cantante en el futuro.

“No hablaré más de él, que busque su jefe de prensa, que siga chambeando y sea feliz. Estoy feliz y trabajando no solo en Lima, sino en todo el Perú, así que no diré nada más de él”, expresó la cumbiambera al inicio.

Asimismo, Giuliana Rengifo aclaró que ‘Maryto’ solo se volvió mediático por haber estado con ella. “Ustedes no me preguntarían de él si no hubiera estado conmigo. Él tiene talento, así que siga trabajando y todos felices. Ya estoy en otra y no pienso hablar nunca más del señor”, agregó al respecto.

Giuliana Rengifo se pronuncia tras ruptura con 'Maryto'. Foto: YouTube

¿Qué dijo ‘Maryto’ previamente?

Un mes ha transcurrido desde que Giuliana Rengifo y ‘Maryto’ hicieron pública su separación. Incluso, la cantante insinuó que el salsero podría haberla utilizado como un medio para aumentar su popularidad. Ante estas afirmaciones, el joven artista optó por responder nuevamente sobre su relación con la intérprete.

“Es incómodo, molesta y ya son consecutivas las veces que dice lo mismo. Yo no me he aprovechado de ella, como podrán ver, sigo presentándome en las discotecas que suelen contratarme; más bien, ella está en los locales salseros donde me presento. En el rubro de la salsa ya era conocido, no sé de dónde saca que me aproveché de ella; creo que fue al revés, ja, ja, ja”, explicó el joven al diario Trome.