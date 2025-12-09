Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar ya no ocultan su relación. Tras haber confirmado que son enamorados, la pareja ha generado emoción entre sus fanáticos y el mundo del entretenimiento peruano. Una de las más contentas con esta noticia es precisamente Dina Páucar, madrina musical de la artista puneña, con quien tiene un fuerte vínculo desde hace muchos años que ha trascendido el plano laboral.

Mediante un video en redes sociales, en el que ambas lucen su cercanía, la 'Diosa Hermosa del Amor' no solo se mostró feliz por su hijo y Yarita, sino que también les dio su bendición en esta nueva etapa que viven con entusiasmo.

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth, enamorada de su hijo Alejandro

Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que Yarita Lizeth, acompañada de Dina Páucar, leyó los comentarios de sus seguidores y no pudo evitar reír al escuchar uno en particular: "Te están diciendo 'la suegra'". La intérprete de 'Mis cuernos', quien meses atrás anunció la separación de su esposo, tomó con humor la reacción de los internautas, especialmente porque poco antes Alejandro Páucar había confirmado públicamente su relación de enamorados.

Lejos de incomodarse, la reconocida 'Diosa Hermosa del Amor' respondió con total aprobación. "Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo (soy) más feliz", expresó. Sus palabras conmovieron a Yarita, quien dijo con una sonrisa: "Gracias por darnos tu bendición". Dina selló el momento con un gesto maternal, besándola en la frente y reafirmando el cariño hacia su ahijada musical. "Sabes que te amo", añadió, dejando claro el respaldo a la pareja.

Días atrás, durante una transmisión en TikTok en la que ambos se encontraban conectados, Alejandro Páucar sorprendió al anunciar que él y Yarita Lizeth son pareja. Aunque suele ser reservado respecto a su vida personal, en esta ocasión el cantante optó por ser directo y confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores. La revelación llegó como respuesta a una pregunta de los seguidores, leída por la propia Yarita, quien no pudo ocultar su alegría al escuchar la oficialización pública de su relación.

Si bien se desconoce con exactitud cuándo inició su romance, ambos han compartido que su primer encuentro ocurrió en 2014, cuando tenían 24 años y ella grababa en la casa de Dina Páucar. No obstante, la artista puneña confesó que había visto por primera vez a su hoy pareja mucho antes, a través de la televisión, en un especial de Dina Páucar donde Alejandro, con 15 años en ese entonces, apareció cantándole a su madre con una guitarra. Según relató, aquella presentación la cautivó y quedó grabada en su memoria.