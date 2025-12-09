HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

La reconocida Dina Páucar no ocultó su alegría luego de que se hiciera pública la relación de su hijo Alejandro y su ahijada musical. La cantante besó a Yarita Lizeth en la frente y le recordó lo mucho que la ama.

Yarita Lizeth es ahijada musical de Dina Páucar, madre de su pareja, Alejandro Páucar.
Yarita Lizeth es ahijada musical de Dina Páucar, madre de su pareja, Alejandro Páucar. | Foto: composición LR/TikTok/yhury25/Facebook

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar ya no ocultan su relación. Tras haber confirmado que son enamorados, la pareja ha generado emoción entre sus fanáticos y el mundo del entretenimiento peruano. Una de las más contentas con esta noticia es precisamente Dina Páucar, madrina musical de la artista puneña, con quien tiene un fuerte vínculo desde hace muchos años que ha trascendido el plano laboral.

Mediante un video en redes sociales, en el que ambas lucen su cercanía, la 'Diosa Hermosa del Amor' no solo se mostró feliz por su hijo y Yarita, sino que también les dio su bendición en esta nueva etapa que viven con entusiasmo.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: La vida nos ha traído sorpresas

lr.pe

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth, enamorada de su hijo Alejandro

Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que Yarita Lizeth, acompañada de Dina Páucar, leyó los comentarios de sus seguidores y no pudo evitar reír al escuchar uno en particular: "Te están diciendo 'la suegra'". La intérprete de 'Mis cuernos', quien meses atrás anunció la separación de su esposo, tomó con humor la reacción de los internautas, especialmente porque poco antes Alejandro Páucar había confirmado públicamente su relación de enamorados.

Lejos de incomodarse, la reconocida 'Diosa Hermosa del Amor' respondió con total aprobación. "Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo (soy) más feliz", expresó. Sus palabras conmovieron a Yarita, quien dijo con una sonrisa: "Gracias por darnos tu bendición". Dina selló el momento con un gesto maternal, besándola en la frente y reafirmando el cariño hacia su ahijada musical. "Sabes que te amo", añadió, dejando claro el respaldo a la pareja.

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez con conmovedora publicación desde UCI

lr.pe

Alejandro Páucar confirma su relación con Yarita Lizeth+

Días atrás, durante una transmisión en TikTok en la que ambos se encontraban conectados, Alejandro Páucar sorprendió al anunciar que él y Yarita Lizeth son pareja. Aunque suele ser reservado respecto a su vida personal, en esta ocasión el cantante optó por ser directo y confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores. La revelación llegó como respuesta a una pregunta de los seguidores, leída por la propia Yarita, quien no pudo ocultar su alegría al escuchar la oficialización pública de su relación.

Si bien se desconoce con exactitud cuándo inició su romance, ambos han compartido que su primer encuentro ocurrió en 2014, cuando tenían 24 años y ella grababa en la casa de Dina Páucar. No obstante, la artista puneña confesó que había visto por primera vez a su hoy pareja mucho antes, a través de la televisión, en un especial de Dina Páucar donde Alejandro, con 15 años en ese entonces, apareció cantándole a su madre con una guitarra. Según relató, aquella presentación la cautivó y quedó grabada en su memoria.

Notas relacionadas
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

LEER MÁS
Yarita Lizeth aclarará rumores sobre supuesto romance con Alejandro Páucar, hijo de la folclórica Dina Páucar, en 'Esta noche'

Yarita Lizeth aclarará rumores sobre supuesto romance con Alejandro Páucar, hijo de la folclórica Dina Páucar, en 'Esta noche'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

LEER MÁS
Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: “Le complicas la vida a los chicos”

Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: “Le complicas la vida a los chicos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025