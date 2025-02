La cantante Giuliana Rengifo ha denunciado que extorsionadores le exigen más de 30.000 soles mediante mensajes y llamadas, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia en Piura. Esta situación ha generado un clima de temor en la artista, quien expresa su preocupación por posibles ataques durante su próxima presentación en el Callao, programada para el 13 de febrero.

Frente a las cámaras de La República, Giuliana Rengifo compartió los aterradores mensajes de extorsión que recibió desde hace unos días, por parte de extorsionadores que serían delincuentes que se encuentran en la cárcel de Piura.

Los aterradores mensajes que recibió Giuliana Rengifo

Luego de denunciar que está siendo víctima de extorsión, Giuliana Rengifo recibió mensajes amenazantes por parte de unos delincuentes, quiénes le exigen el pago de 30.000 soles de inmediato. Por ello, la cantante frente a las cámaras de La República no dudó en exponer los siguientes mensajes que ha recibido:

“Mira, hemos estado por Tupac Amaru preguntando por tu persona y nos dieron tu número Giuliana. Apóyanos, no seas mala amiga. Estamos resocializados, con lo que se pueda. Mira, no queremos hacerle daño a la sociedad extorsionando, queremos una vida tranquila. Yo sé que tú eres una persona pensante e inteligente”.

“Mira, ellos nomás están que te piden apoyo, no te están extorsionando, ellos conocen donde vive tu familia, ya ellos verán. Lo hacen pues, yo como paisano te estaba considerando, pero como tú no quieres, verás lo que te harán. Para mí parecer es mejor que les des un apoyo, pero ya ve tú. La plata no compra la tranquilidad, ni la tuya”.

“Mira, paisana, ahora ya no queremos un apoyo, ya te dije un monto. Piensa que tengo a mi gente por todos lados, esperando mi llamada para hacer volar tu casa y dejarte un familiar muerto frente a la canchita. Sé todos tus movimientos y los de tu familia. Sería una pena que encuentres muerta a tu hija”.

“Mira Giuliana, nosotros antes de todo hablamos de la mejor manera para que nos brindes un apoyo, pero como vemos que no quieres, tendremos que pasar a hacer una visita. Al frente de la canchita tú sabes quién vive ahí, no hagas que pase a mayores. Todo depende de ti, sabemos tu ubicación”.

Cabe señalar que Giuliana Rengifo ya hizo la denuncia correspondiente, luego de las extorsiones que viene recibiendo, con la finalidad que las autoridades correspondientes puedan velar por su seguridad y la de su familia.

Giuliana Rengifo se pronuncia tras extorsiones

Por otro lado, Giuliana Rengifo explicó que no es la primera vez que la extorsionan, pero esta vez decidió hacerlo público porque están amenazando con hacer daño a su familia.

“Estoy siendo extorsionada desde hace muchos años, pero esta vez están amenazando a mi familia de Piura. Me estuvieron pidiendo primero 300 soles como ‘apoyo’, pero al no acceder, empezaron los mensajes más fuertes. Ahora me están pidiendo S/ 35 000 y si no pago, dicen que van a poner una granada en mi vivienda y matar a mi familia”, detalló sobre su situación.

Asimismo, Giuliana Rengifo señala que los autores de las llamadas y mensajes extorsivos serían criminales recluidos en la prisión de Piura, quienes estarían colaborando con delincuentes del Callao.

“Estos sujetos están en la cárcel de Piura por lo que me dicen en los mensajes. Es increíble que ahora el que entra a prisión empieza a extorsionar. ¿Como tienen celular y chip?. Incluso, yo me he llegado a enterar que estos delincuentes también están en conversación con gente del Callao”, finalizó.