Giuliana Rengifo y el salsero Maryto pusieron fin a su relación de forma definitiva a mediados de enero de 2025. La cantante comunicó la separación el 21 de enero, expresando que Maryto “se aprovechó de mi fama para hacerse conocido”. En respuesta, el salsero desmintió las acusaciones, asegurando que la relación “no se dio como pensaba”.

En entrevista con el diario Trome, ‘Maryto’ no dudó en evidenciar su malestar tras las declaraciones de Giuliana Rengifo, luego que la cantante afirmara que solo se aprovechó de ella para hacerme más famoso en la música.

“Es incómodo, molesta y ya son consecutivas las veces que dice lo mismo. Yo no me he aprovechado de ella, como podrán ver sigo presentándome en las discotecas que suelen contratarme, más bien ella está en los locales salseros donde me presento. En el rubro de la salsa ya era conocido, no sé de dónde saca que me aproveché de ella, creo que fue al revés, ja, ja, ja”, mencionó el joven al diario.

Recordemos que en enero de este año, Giulina Rengifo salió al frente para dar a conocer su ruptura definitiva con ‘Maryto’, en donde explicó que el salsero no la amaba y dejó entrever que se aprovechó de su fama.

“Me di cuenta de que no me amaba como decía y decidí que era mejor terminar. La persona que te ama, te apoya, te da el lugar que corresponde porque eres su pareja, pero eso no lo hizo”, expresó la cantante en aquella oportunidad.