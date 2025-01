En una reciente entrevista, Giuliana Rengifo dejó entrever que ya habría superado a ‘Maryto’, después del fugaz romance que tuvieron. Luego de los rumores de una supuesta infidelidad del salsero con una de sus coristas, la cantante prefirió ignorar todo lo que haga su expareja y solo enfocarse en su música.

Tras su comentada separación con ‘Maryto’, Giuliana Rengifo se tomó unos días de relajo en Paracas, pero este fin de semana la cantante ya retomó todas sus actividades laborales. Luego de que dejara entrever que el salsero solo se había acercado a ella para hacerse conocido, mencionó que no tiene problemas si comparte el escenario con su expareja.

Giuliana Rengifo se pronuncia tras ruptura

En una reciente entrevista con el diario Trome, Giuliana Rengifo dejó en claro que ya ha superado a su expareja ‘Maryto’, por lo que actualmente se encuentra soltera y tranquila. La cantante decidió enfocarse en su trabajo tras su abrupta ruptura sentimental con el salsero.

“Me fui a Paracas, me tomé unos días para mí, pero ya estoy trabajando. Me siento súper bien, recargada para seguir con la vida. Para mí, no pasó nada. Soy hecha a prueba de balas y mi público siempre me apoya. Estoy feliz, Dios me ama, siempre me aleja de todo lo malo y de lo que no me suma”, señaló la cantante al citado medio.

Sin embargo, Giuliana Rengifo detalló que prefiere no volver a comentar nada vinculado a ‘Maryto’, por lo que solamente se tomará el tiempo para estar sola.

“No quiero hablar del tema. Ya lo pasado, pisado. Me amo y estoy feliz soltera. Así me veo mejor. Quiero estar soltera. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis hijas y en mis negocios”, señaló sobre su expareja.

¿Seguirá trabajando con ‘Maryto’?

Por otro lado, Giuliana Rengifo detalló que aún tiene presentaciones pendientes donde también estará ‘Maryto’, pero aseguró que no tiene problemas con estos contratos.

“Así es. Tenemos presentaciones pendientes, pero yo no confundo el trabajo con lo personal. Hoy tenemos un evento, pero yo subiré primero al escenario. Trabajo es trabajo, así que a seguir ‘facturando’. Soy una profesional y no confundo las cosas. Así me pongan con cualquier persona, acepto y subo a cantar”, concluyó.