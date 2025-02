El actor Sergio Galliani sorprendió con su inesperada reacción a la declaración de amor de su esposa, Connie Chaparro. Durante una entrevista en el programa 'Estás en todas', el intérprete de 'Nachito' en 'Al fondo hay sitio' reaccionó ante las palabras de la madre de su hijo menor.

La actriz y exlocutora, en una reciente conversación en el podcast 'La Linares', reveló detalles de su relación con el actor y cómo su amor ha evolucionado a lo largo del tiempo. La actriz destacó la estabilidad y madurez que encontró en él, a pesar de la diferencia de edad de 16 años.

Sergio Galliani reacciona a la confesión de amor de Connie Chaparro

Sergio Galliani, actor histórico de 'Al fondo hay sitio', ha vuelto a la pantalla chica tras varios años de ausencia. Su regreso a la serie de América TV ha generado expectativa entre los fanáticos, pero lo que realmente llamó la atención ha sido su reciente respuesta sobre la declaración de amor de su esposa, la actriz Connie Chaparro.

Durante su entrevista en el programa 'Estás en todas', conducido por Natalie Vértiz, el actor fue consultado sobre los halagos y la emotiva confesión de su esposa en el podcast 'La Linares'. Con su característico humor, el actor sorprendió a todos con una respuesta inesperada. “Dijo que desde que estuvo conmigo recién se dio cuenta de lo que es estar enamorada”, comentó, para luego agregar entre risas: “No sé si está fingiendo, mintiendo”.

Su reacción provocó asombro en la conductora del programa, quien le respondió con incredulidad: “¿Qué? ¿Por qué va a estar fingiendo?”. Ante ello, Sergio Galliani explicó que le resultaba impresionante escuchar algo tan bonito de parte de su esposa, lo que llevó a una divertida interacción en el set.

¿Cuál fue la confesión de amor de Connie Chaparro?

Connie Chaparr se refirió recientemente a su relación con Sergio Galliani durante su entrevista en el podcast 'La Linares'. En sus declaraciones, reveló que estar con el actor le hizo descubrir el verdadero significado del amor y la estabilidad emocional. "No sabía cómo era el amor hasta que conocí a Sergio", afirmó la actriz.

“Sergio me enseñó a valorar ciertas cosas que agradezco y que son muy bonitas. Apenas estuve con él, me decía: ‘Llama a tu mamá’. Yo antes estaba con chicos de mi edad y no tenía esa conexión”, comentó Chaparro. Asimismo, destacó que su madre tiene una excelente relación con Galliani, ya que siempre la ha recibido con cariño y la ha integrado en sus planes familiares.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la confesión de Chaparro fue su perspectiva sobre la diferencia de edad entre ambos. Con 16 años de diferencia, la actriz aseguró que esto nunca ha sido un problema en su relación. “Un chico de mi edad me aburría, me quedaba corto. A los 19 años ya tenía un sueldo, pagaba mi casa, la luz, el agua, el teléfono y compartía con mi mamá”, explicó, dejando en claro que buscaba una relación con mayor madurez y estabilidad.

Chaparro también resaltó que la clave de su relación con Sergio Galliani fue el entendimiento mutuo y su pasión compartida por la actuación. “Tenemos ciertas pasiones en común y grandes diferencias que nos complementan”, mencionó. Además, enfatizó que la vitalidad de su esposo ha sido un factor positivo en su convivencia. “Hay diferencia de edad, pero él es tres o diez veces más activo que yo”, expresó.