El miércoles 8 de enero, los conductores del canal digital 'Todo good', José Rodríguez, Tonino y Curwen, expresaron su rechazo hacia los comentarios hechos por el creador de contenido Gerardo García, conocido como 'El Cacash', durante su participación en el programa 'Good floro'. El youtuber hizo un comentario inapropiado y despectivo hacia la modelo Gabriela Serpa, lo que generó una rápida reacción en los seguidores del programa.

Muchos espectadores y medios de comunicación criticaron las declaraciones de 'El Cacash' y también cuestionaron a los conductores: José Rodríguez, también conocido como 'Pelao', y Tonino por no intervenir a tiempo. Rodríguez, visiblemente afectado, reconoció que fue un error no tomar medidas inmediatas. “Nos equivocamos en el momento de no corregir, no parar, no reaccionar, no botarlo, son cosas que pasan en el momento”, admitió. Además, aseguró que Gerardo García no será invitado nuevamente y pidió disculpas tanto a la audiencia como a Gabriela Serpa, principal afectada por el comentario.

Curwen explota contra 'El Cacash' por comentario despectivo a Gabriela Serpa

Curwen, quien no estuvo presente en el programa en el momento del incidente, se mostró enfático en su postura contra Gerardo García. El conductor reveló que al enterarse de que 'El Cacash' sería invitado al programa, decidió no participar en la grabación: "A mí me dijeron: 'Oye, va a venir 'El Cacash' y yo les dije: ‘Si él viene, yo no vengo’". Víctor Caballero explicó que su decisión fue tomada por dos razones fundamentales: no le agrada la actitud del youtuber y tampoco simpatiza con su tipo de contenido.

En cuanto al comentario de 'El Cacash' hacia Gabriela Serpa, Curwen no dudó en criticarlo con dureza: "No es normal que empieces un programa y venga un huevón a decir ‘ah, tal es una...’. No sé qué tiene de gracioso eso, ¿en qué mente vacía eso es humor? No es solo violento, sino innecesario. No entiendo dónde está la gracia", sentenció.

Sin embargo, Curwen reconoció que sus compañeros de 'Todo good' hicieron bien al admitir su error. "Aquí lo que tengo que resaltar de ustedes es que no hay justificación, acá hay una responsabilidad porque no se tomaron las medidas que se tuvieron que tomar en el momento. Hasta para mí sería complicado saber cómo reaccionar... hay que tomarlo como una oportunidad para aprender", concluyó Víctor, enfatizando la importancia de reflexionar sobre la situación.