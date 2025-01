El comediante Gerardo García, conocido como ‘El Cacash’, se encuentra en el ojo del huracán tras realizar un polémico comentario hacia Gabriela Serpa durante su participación en el podcast ‘Good floro’. El incidente, ocurrido el pasado 7 de enero de 2025, generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron tanto las palabras del comediante como la actitud de los conductores del programa.

El video, que fue retirado poco después por la producción del podcast, se viralizó en plataformas como Twitter y TikTok, lo que amplificó aún más la polémica. En medio de las críticas, el comediante pidió disculpas públicas a Gabriela Serpa, reconociendo la gravedad de sus palabras: "Quiero disculparme sinceramente por el chiste de mal gusto que hice sobre Gabriela Serpa. Mi intención no fue ofender, pero reconozco que las palabras que utilicé fueron ofensivas en cualquier contexto y lamento sinceramente el malestar ocasionado."

Gabriela Serpa se pronuncia tras los inapropiados comentarios de 'El Cacash'

Después de las disculpas de ‘El Cacash’, Gabriela Serpa rompió su silencio y, a través de un comunicado, rechazó rotundamente el comentario hacia su persona. La actriz expresó su indignación y aseguró que tomará acciones legales contra el comediante por el uso indebido de su apellido y las palabras ofensivas en el podcast 'Todo good'.

"En relación con el lamentable evento por el cual, se utilizó de forma indebida mi apellido en un podcast, debo señalar que rechazo categóricamente dicho contenido por ser denigrante y ofensivo. En tal sentido, mi abogado, el Dr. Elio Riera, ha tomado ya las acciones legales respectivas." Serpa también agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su confianza en que la justicia actuará conforme a la ley.

Comunicado de Gabriela Serpa. Foto: Instagram

'Todo good' pidió disculpas a Gabriela Serpa por permitir ofensivos comentarios

Por otro lado, muchos espectadores y medios de comunicación criticaron las declaraciones de 'El Cacash' y también cuestionaron a los conductores José Rodríguez y Tonino, por no intervenir a tiempo. El 8 de enero, Rodríguez, visiblemente afectado, reconoció que fue un error no haber tomado medidas inmediatas. "Nos equivocamos al no corregir, no parar, no reaccionar, no haberlo echado, son cosas que pasan en el momento", admitió. Además, aseguró que Gerardo García no será invitado nuevamente y ofreció disculpas tanto a la audiencia como a Gabriela Serpa, la principal afectada por el comentario.