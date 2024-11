Después de que su hermana Claudia expusiera que Gabriela Serpa recibió un ramo de rosas y un osito de peluche, la misma integrante de ‘JB en ATV’ decidió grabar un par de historias en Instagram para confirmar estos regalos. Sin embargo, en sus redes sociales no dio a conocer la identidad del galán, lo que provocó que el mismo Alfredo Benavides diera a conocer de quién se trataría.

Gabriela Serpa sobre los regalos



Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, se compartieron las declaraciones de Gabriela Serpa después de que se le consultara sobre los regalos que expuso en sus redes sociales. La modelo aclaró que no existe ningún galán en su vida y solo se trata de una persona que busca su amistad.



“No es un galán, no es un galán. Una persona nada más que quiere mi amistad, nada más. Pero no, no es nadie con quien estoy o quiero hacer una relación”, detalló sobre el envío del detalle.

En esa misma línea, Gabriela Serpa aseguró que aún continúa soltera y no tiene problemas en recibir regalos, pero volvió a resaltar que no existe ningún interés amoroso en su vida.



“Si algún fan me quiere mandar un regalito, no le puedo decir que no. Yo soy soltera y no le hago daño a nadie. No es que las flores han dicho en el mensajito: ‘oye para ti, con amor y cariño’. No, no, es una persona que me lo ha dado por amistad”, sentenció para el programa de la ‘Urraca’.

¿Quién sería el galán de Gabriela Serpa?



Por otro lado, el programa de Magaly Medina también entrevistó a Alfredo Benavides sobre los regalos que recibió Gabriela Serpa, por lo que el mismo cómico reveló quién habría sido el encargado de mandarle flores a la modelo.



“Lo que sí sé es que lo ha subido a nuestro grupo del programa, donde están todos los artistas, y ahí han subido esas flores (...) ¿Un amigo? ¿Así ha dicho? Es el doctor Riera. Sí, ella lo ha dicho ahí en el grupo”, aseguró.

Cabe señalar que la carta que recibió Gabriela Serpa, junto con los detalles, decía lo siguiente: “Hola Gabriela, te estuvimos esperando. Queda pendiente volvernos a reunir. Saludos. Sigue brillando como lo vienes haciendo. Con aprecio, admiración y gran amistad”.