La cantante Briela Cirilo, una de las voces más dulces de Corazón Serrano, compartió una sorprendente experiencia en el podcast de YouTube 'QQQuéntamelo todo' de Nueva Q. En esta entrevista, la artista contó cómo la euforia de los seguidores del grupo piurano la llevó a vivir un momento de crisis durante un concierto. Según su testimonio, algunos fanáticos la sujetaron con demasiada fuerza mientras le pedían fotos, lo que le generó una intensa ansiedad.

La cantante, quien formó parte de La Bella Luz, confesó que el público puede ser muy efusivo con las integrantes de la agrupación. Sin embargo, en algunas ocasiones, la intensidad del cariño de los fans puede volverse abrumadora y llegar a afectar a las artistas. "Nos lastiman de verdad, nos dejan marcas en los brazos o en la cara", afirmó.

Briela Cirilo cuenta que los eufóricos la hicieron entrar en pánico

Durante la conversación en el podcast, Briela Cirilo relató el angustiante momento que vivió en uno de los conciertos de Corazón Serrano. "Una vez me jalaron como a Túpac Amaru", comentó. Según su relato, un grupo de fanáticos la sujetó con fuerza mientras le pedían fotos, lo que le generó una crisis de ansiedad. "Me dio ansiedad. Entré en crisis. No me grabaron porque no hay video de eso, pero yo lo busqué. Entré en un pánico que empecé a gritar: 'Suéltenme'", explicó la cantante.

Para poder salir de la situación, la cantante pidió a los presentes que le dieran espacio. "Me hicieron así como un espacio y dije: 'No me toquen', porque me tenían agarrada", contó. Además, hizo un llamado a la comprensión del público y destacó que las artistas no son "sobradas" por no aceptar todas las fotos o saludos. "A veces lo que la gente no ve que nos lastiman de verdad. Nos marcan y nos hacen daño", indicó Cirilo.

Briela Cirilo axulió a su compañera Cielo Fernández en pleno concierto

El compromiso de Briela Cirilo con sus compañeras de Corazón Serrano también se vio reflejado recientemente en el escenario. Durante la celebración del aniversario de la agrupación en el Estadio San Marcos, el 8 de febrero, su colega Cielo Fernández sufrió un inesperado percance al olvidar la letra de la canción 'Decidí vivir sin ti'. En ese momento de tensión, Cirilo no dudó en intervenir para ayudarla.

"Cuando vi que se quedó en silencio, de inmediato reaccioné y canté por ella", relató Briela Cirilo. Su acción permitió que el concierto continuara sin inconvenientes, y posteriormente, Susana Alvarado también brindó apoyo a Fernández para que pudiera retomar la presentación con tranquilidad.