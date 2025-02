Corazón Serrano se ha destacado por su exitoso concierto por su aniversario, en el que presentó a Cielo Fernández, exvocalista de Son del Duke, como su nuevo jale. Sin embargo, Edwin Guerrero, líder del grupo piurano, aclaró que la nueva integrante, no interpretará los temas con los que se hizo popular en su antigua agrupación. Además, aprovechó para destacar el talento del animador del grupo chiclayano, Jairo Campos y advirtió a su propio animador, Dani Daniel, sobre la posibilidad de ser reemplazado si se relajaba.

Jairo Campos, conocido como 'El Santeño', se ha hecho viral gracias a frases como 'chúpate la plata', 'Chica rap' y la expresión 'achórate'. Por su parte, Danie Stanfield Gonzáles Ríos, llamado Dani Daniel, ha sido el animador de Corazón Serrano durante varios años, destacando por su energía en el escenario y su popular frase 'Cómo una boa', en referencia al baile de Kiara Lozano.

Edwin Guerrero advierte a Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, de reemplazarlo

Durante una reciente transmisión en TikTok en el programa 'Faranduleando con Fer', Edwin Guerrero fue consultado sobre si Corazón Serrano incluirá en su repertorio los temas que hicieron famosa a Cielo Fernández en Son del Duke. Ante ello, el líder del grupo piurano respondió de manera contundente: "Esos temas no son de ella".

En la misma conversación, se mencionó la popularidad que ha ganado Jairo Campos, animador de Son del Duke, debido a su carismático estilo de animación. El líder de Corazón Serrano no dudó en elogiar su trabajo y lanzar una advertencia a Dani Daniel, el actual animador del grupo: "Creo que es este mérito del animador, que es bueno también. Así es que no se duerma, porque si Dani Daniel se me relaja, lo jalo al otro".

Edwin Guerrero explica cómo surgió el 'achórate' en Corazón Serrano

La expresión 'achórate', que se volvió viral e incluso inspiró una breve canción, fue difundida por el animador de Son del Duke, Jairo Campos. Sin embargo, Edwin Guerrero afirmó que esta palabra ya se utilizaba en los conciertos de Corazón Serrano desde hace años.

"Nosotros teníamos a 'Cachetes', que era el bombo de Corazón Serrano hace tres o cuatro años, y él cantaba un mix de chicha, en el que Dani Daniel, a cada rato, le decía 'achórate, achórate'. Y después, cuando ya no estaba 'Cachetes', esas canciones se la dieron a Andalucía", explicó Guerrero.

Además, el líder de Corazón Serrano remarcó que esta frase no es exclusiva de un solo animador, ya que ha sido utilizada por diversas personas en el medio. "No es que Dani Daniel lo haya inventado. Lo dice todo el mundo", concluyó.