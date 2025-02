Greissy Ortega, conocida en la farándula peruana por ser la hermana de Milena Zárate y la polémica que la involucró con Edwin Sierra, ha anunciado que está en la dulce espera junto a su pareja, Randol Pastor. La noticia ha generado revuelo en el mundo del espectáculo, ya que la pareja lleva apenas cinco meses de relación.

El embarazo de Greissy Ortega y Randol Pastor no fue del todo inesperado, ya que la colombiana reveló que ambos tenían en mente la posibilidad de convertirse en padres. Sin embargo, admitió que no pensaban que sucedería tan pronto. “En diciembre todavía no sabía, pero ya tenía sospechas. No pensamos que iba a llegar tan rápido, pero Dios lo mandó así”, declaró en una entrevista exclusiva.

Greissy Ortega anuncia su embarazo

La noticia del embarazo de Greissy Ortega fue confirmada por la propia hermana de Milena, quien manifestó que, a pesar de la sorpresa, tanto ella como Randol Pastor están preparados para asumir la responsabilidad de criar a su hijo. “Estamos plenamente preparados y sabemos las responsabilidades que tenemos”, afirmó.

“Todo va bien en mi embarazo, hay algunos detallitos, pero es parte de. La mayoría sabe que tengo anemia, así que estoy tratando de sobrellevarlo con vitaminas y cuidados”, añadió. Ortega enfatizó que su bebé es totalmente deseado y que no fue algo fortuito. “No nos salió ‘de chiripa’. Ya lo teníamos en mente, pero dejamos que pasara cuando tenía que pasar, y así fue”, sostuvo. La modelo se mostró emocionada y confiada en esta nueva etapa de su vida, asegurando que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja.

Randol Pastor emocionado por el embarazo de Greissy Ortega

Por su parte, Randol Pastor expresó su felicidad ante la llegada de su primer hijo con Greissy Ortega. El empresario y pareja de la modelo dejó en claro que su prioridad ahora es brindar estabilidad a su familia.

“Es la mujer que amo y quiero formar una familia bonita junto con sus hijos y mis hijos. Hay que darle duro y trabajar, ahora hay que trabajar 10 veces más”, aseguró, evidenciando su compromiso con esta nueva etapa.

Pastor también mencionó que este embarazo refuerza aún más sus planes a futuro con Greissy Ortega, con quien ha decidido formalizar su relación en matrimonio. La pareja confirmó que su boda se llevará a cabo en agosto de este año, lo que significa que vivirán dos grandes momentos casi en simultáneo.