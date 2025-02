La discusión entre Laura Bozzo y Alfredo Adame comenzó cuando el mexicano le recordó sus años en prisión a la conductora, señalando que estuvo relacionada con Vladimiro Montesinos. Fue así que la peruana intentó defenderse en medio de insultos y amenazas.

Hace unos días, Laura Bozzo y Alfredo Adame protagonizaron una nueva controversia, evidenciando la tensión que existe entre ellos. Su reciente encuentro en ‘La casa de los famosos: All-Stars’ reavivó los viejos conflictos, llevando a ambos a intercambiar insultos y mostrar abiertamente su animosidad. Este episodio no es aislado, ya que la pareja ha tenido múltiples enfrentamientos a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo.

¿Qué pasó exactamente?

En uno de los recientes capítulos de ‘La casa de los famosos: All-Stars’, se produjo un enfrentamiento entre Laura Bozzo y Alfredo Adame luego de que el mexicano le recordara sus años en prisión a la presentadora, relacionándola con Vladimiro Montesinos.

“Siempre has sido mitómana y mentirosa. ¿Por qué estuviste presa en Perú 4 años?”, le cuestionó Alfredo Adame. “Por sacar a la hija del presidente Toledo. Mi inocencia está declarada”, respondió la peruana muy molesta, y esto provocó una nueva reacción del mexicano: “No, estuviste porque estabas involucrada directamente con Vladimiro Montesinos, en asesinatos”.

Esta acusación de Alfredo Adame provocó la molestia de Laura Bozzo, quien rápidamente solicitó a la producción que hiciera algo al respecto. “Que se suspenda la casa, porque yo no voy a permitir esta mierd*, que diga que yo he estado en asesinatos”, añadió furiosa. Pero eso no fue todo, ya que terminó llamando ‘hijo de put*’ al actor.

Laura Bozzo se molesta con Varo Vargas

Durante el enfrentamiento entre Laura Bozzo y Alfredo Adame, la conductora, visiblemente alterada, cuestionó a gritos la ubicación del peruano. Ante los constantes gritos, Varo Vargas resaltó que no sabía nada del tema.

“Yo no sé absolutamente nada, te soy muy sincero. Me encantaría defenderte para que estés más tranquila, pero no está bien”, señaló el modelo, dejando en claro que no se involucraría en ese altercado.