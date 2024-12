La conductora Laura Bozzo ha perdido una importante batalla legal contra los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes la demandaron por daño moral y difamación. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emitida el pasado 2 de diciembre, obliga a la peruana a pagar una suma de dinero a la expareja. El monto todavía no ha sido revelado.

El abogado los actores aztecas, Gustavo Herrera, confirmó que la presentadora tiene un plazo de cinco días para cumplir con el pago. En caso de no hacerlo, se le embargará su sueldo y bienes. La ausencia de Laura Bozzo en las audiencias y su falta de representación legal fueron factores determinantes en la pérdida del caso. Según Herrera, la conductora dejó de pagar a sus abogados, lo que llevó a su desvinculación del proceso judicial.

¿Qué dijo Laura Bozzo para ser demandada por difamación?

La demanda fue interpuesta en 2020, tras comentarios de Laura Bozzo en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde insinuó que el mexicano Gabriel Soto había terminado su matrimonio con Geraldine Bazán debido a Irina Baeva, a quien calificó de “quita maridos”. Esta declaración fue considerada difamatoria por los actores, quienes decidieron llevar el asunto a los tribunales y terminaron ganando.

Gabriel Soto e Irina Baeva le ganaron juicio a Laura Bozzo. Foto: Televisa.

¿Laura Bozzo se pronunció tras perder juicio?

A pesar de la gravedad de la situación, Laura Bozzo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sentencia. Su equipo de trabajo intentó comunicarse con ella, pero la conductora se limitó a afirmar que no estaba al tanto de la decisión del tribunal. Según la periodista Lourdes Steven, la conductora peruana de realitis shows expresó que no había sido notificada y no tenía comentarios al respecto.

¿Qué pasará ahora con Laura Bozzo?

El abogado de los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, Gustavo Herrera, advirtió que si Laura Bozzo no cumple con el pago en el plazo estipulado, se tomarán medidas legales adicionales. Esto podría incluir la ejecución de un embargo, lo que complicaría aún más la situación financiera de la conductora. La falta de respuesta y acción por parte de Bozzo podría acarrear consecuencias más severas en el ámbito legal.