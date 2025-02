El estreno de 'La casa de los famosos All Stars' no solo trajo consigo grandes expectativas, sino también momentos inesperados que han dado de qué hablar. En la primera jornada del reality show, Laura Bozzo y Alfredo Adame, dos de las figuras más controversiales de la televisión hispana, protagonizaron una escena que dejó atónitos a los espectadores: un beso inesperado que marcó lo que podría ser el inicio de una tregua entre ambos.

La escena tuvo lugar durante un reto en la piscina, donde la interacción entre ambos generó tensión al principio, pero rápidamente dio un giro radical. Lo que parecía ser un nuevo enfrentamiento terminó convirtiéndose en un momento que acaparó la atención de los seguidores del programa y se volvió tendencia en redes sociales.

PUEDES VER: Laura Bozzo pierde juicio por difamación y deberá pagar gran suma de dinero a actores mexicanos

Laura Bozzo besa a Alfredo Adame en 'La Casa de los Famosos All Stars'

El inesperado momento se desarrolló cuando los participantes se encontraban en la piscina realizando una dinámica grupal. En medio de la actividad, Laura Bozzo, quien ha sido una de las personalidades más polémicas del reality, intercambió algunas palabras con Alfredo Adame, lo que hizo pensar a los presentes que se avecinaba un nuevo enfrentamiento entre ellos.

"¿Soy vieja, no? Ya empezaste. No me hables así", reclamó la presentadora de televisión tras un comentario del actor mexicano. Sin embargo, el actor y presentador mexicano se apresuró a aclarar sus intenciones: "No, no, eso es lo que piensas tú. Digo 'acto de humanidad' para que no te caigas al agua", explicó Adame, desmintiendo cualquier intención ofensiva.

La conversación desató la euforia entre los demás concursantes, quienes comenzaron a corear "¡Beso, beso, beso!", alentando a los dos famosos a sellar su inesperada reconciliación con un gesto de cercanía. Aunque al inicio la peruana solo accedió a darle un beso en la mejilla, la insistencia de Adame y el entusiasmo del público hicieron que el momento tomara un rumbo aún más inesperado.

"Cierra los ojos. Dame un pico... No estabas grite y grite que no te querías caer al agua, ese es el acto de humanidad", insistió Adame. Finalmente, entre risas y la algarabía del resto de los concursantes, Laura Bozzo accedió a darle un beso en los labios, un instante que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la jornada.