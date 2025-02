La cantante Michelle Soifer optó por sorprender a su pareja, Gleysom Reñé, en el día de su cumpleaños. Mediante su cuenta de Instagram, compartió un emotivo instante que refleja la alegría que siente por su relación, haciendo caso omiso a las críticas.

Al parecer, Michelle Soifer ya no oculta su felicidad en su actual relación con su novio Gleysom Reñé, pues incluso le dedicó una publicación en sus redes sociales. Este romántico gesto evidenció que la relación está atravesando su mejor momento.

Michelle Soifer no oculta su amor por Gleysom Reñé

Este sábado 8 de febrero, Michelle Soifer compartió una romántica publicación en sus redes sociales donde felicitó a su novio Gleysom Reñé por su cumpleaños. Según las imágenes que compartió, le organizó una pequeña reunión con algunos aperitivos para celebrar este especial momento.

“¡Hoy es un día hermoso porque naciste tú! Me encantaría decirte tantas cosas, pero que lo nuestro se quede nuestro. Feliz cumpleaños @gley_cdlh... no entenderían, una y mil veces”, escribió la chica reality.

Michelle Soifer le dedica romántica publicación a su novio. Foto: Instagram

Asimismo, en su publicación, Michelle Soifer también evidenció que Gleysom Reñé realizó una videollamada con su familia en Cuba, pero lo que sorprendió a todos fue que la cantante lo llamó ‘amor’ frente a todos los asistentes, demostrando que no tiene inconvenientes en evidenciar el gran cariño que siente por él. “Gracias, amore mío. Hoy es un día hermoso porque tú estás aquí”, le escribió el joven en la publicación.

Michelle Soifer ignora críticas por su relación

Por otro lado, Michelle Soifer, en una reciente entrevista con las cámaras de ‘Amor y fuego’, no dudó en resaltar que no le importa lo que digan de su actual relación, respondiendo a rumores de que su novio sería un ‘mantenido’.

“Yo no necesito que nadie me pague nada, ni me resuelva nada. En realidad, no tengo ningún prototipo. Es como yo me sienta contenta y es mi vida. Mientras me sienta feliz, está bien. Tienes que estar con alguien que te guste, que te haga feliz. Porque esas apariencias de que la pareja perfecta, de que el hombre es perfecto porque es empresario. ¡Dios mío! Te pone los cuernos y no te das cuenta”, reflexionó la joven ante las cámaras.