Michelle Soifer se pronunció sobre la salida de Rosángela Espinoza de ‘Esto es guerra’. La popular figura del programa no escatimó en compartir sus impresiones acerca de la decisión de su compañera, destacando la relevancia de su paso por el reality.

Después del emotivo mensaje de despedida que compartió Rosángela Espinoza tras su salida de ‘Esto es guerra’, se le consultó a Michelle Soifer sobre dicha publicación de su excompañera. Sin embargo, la cantante prefirió minimizar lo que está haciendo la ‘Chica selfie’, dejando entrever que su retiro del programa le tiene sin importancia.

Michelle Soifer ignora salida de Rosángela Espinoza

Luego de la sorpresiva salida de Rosángela Espinoza de ‘Esto es guerra’, las cámaras de ‘América espectáculos’ fueron a consultarle a Michelle Soifer sobre el retiro de la ‘Chica selfie’ del popular reality, además del conmovedor mensaje de despedida que publicó.

“(¿Extrañas a Rosángela Espinoza?) ¿Quién? (Rosángela Espinoza) Desconozco”, respondió con una cara de incredulidad. Ante ello, Michelle Soifer señaló que no sigue a Rosángela Espinoza en redes sociales: “(Contó en redes) Está restringida. No nos seguimos, qué pena (¿Has visto sus redes?) No, jamás (¿Por qué?) ¿Para qué?”, agregó.

En esa misma línea, Michelle Soifer dejó en claro que prefiere no enfocarse en lo que está haciendo Rosángela Espinoza, minimizando su salida de ‘Esto es guerra’.

“A mí no me importa lo que sea que esté haciendo, es más, que vaya, que disfrute y que no se aparezca. Es más, no hay que invocarla, porque esta es la mejor temporada que va a haber (…) ¿Tú sabes hace cuántos años vengo aguantándola? Ya por fin se me dio, ya”, agregó.

Michelle Soifer no quiere que Rosángela Espinoza regrese

Por otro lado, Michelle Soifer expresó su deseo de que Rosángela Espinoza no vuelva a la competencia, por lo que no dudó en desearle lo mejor.

“(¿Qué pasaría si reaparece?) Ella es capaz de hacerme la vida imposible, ella es capaz de venir acá a hacérsela que: ‘Ay, qué recapacite’. Mira, por mí, mejor que vaya a disfrutar de la vida, que busque otros horizontes, se lo merece”, concluyó con una sonrisa.