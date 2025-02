Para sorpresa de sus seguidores, Diana Sánchez confesó que nunca llegó a considerar a Michelle Soifer como su amiga, aceptando que las constantes peleas en ‘Combate’ no fueron una estrategia televisiva, ya que realmente se llevaban mal.

Diana Sánchez y Michelle Soifer, ambas participantes del desaparecido programa ‘Combate’, han tenido una relación marcada por la rivalidad. Durante su tiempo en el reality de competencia, ambas protagonizaron discusiones en vivo en diversas oportunidades.

¿Por qué no se llevaba bien con Michelle Soifer?

Durante su participación en el podcast ‘Preguntas que arden’, Christopher Gianotti le consultó a Diana Sánchez si llegó a ser amiga de Michelle Soifer, pero la exchica reality respondió de manera tajante que no.

“No somos amigas, para nada. Yo elijo a mis amistades y son bien poquitas. Tengo muchos amigos del programa, pero yo me entiendo bien con algunas personas y… con otras no”, detalló ante el presentador.

En esa misma línea, Diana Sánchez mencionó que su mala relación con Michelle Soifer fue por el comportamiento de la cantante, ya que incluso la describió como una persona ‘difícil de tratar’.

“Yo me peleaba con ella porque era bien pesada y chinchosa en todo sentido. Era faltosa, malcriada y grosera. Un día me intentó patear en la cara. Yo pensé que era casualidad, que era parte de la tele. Pero no, ella me dijo: ‘Yo sí te quise patear’. Ahí me di cuenta de que sí me odiaba, que me tenía cólera”, sentenció la exparticipante de ‘El gran chef: famosos’.

No tiene resentimiento hacia Michelle Soifer

Por otro lado, Diana Sánchez aclaró que, a pesar de los enfrentamientos en el pasado, actualmente no tiene ningún resentimiento hacia Michelle Soifer, ya que considera que es una persona más madura.

“Se ha dado cuenta de que esa personalidad no la ha llevado a nada. Nosotras tenemos personalidades fuertes, pero éramos antagónicas en la forma de ser. Para mí, ella era muy superficial, que sus rulos y sus pestañas; mientras que yo era un pastrulo. Éramos opuestas, pero ella fue grosera conmigo. Yo era flaquita y chiquita, pero tampoco me dejaba, así sean hombres o mujeres”, finalizó en su entrevista.