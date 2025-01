La inesperada decisión de Rosángela Espinoza de no formar parte de la temporada 2025 de 'Esto es guerra' generó un gran revuelo entre los seguidores del programa de competencias. En medio de esta controversia, Michelle Soifer no tardó en pronunciarse sobre el tema, dejando clara su posición con declaraciones que dieron de qué hablar.

Como se recuerda, la relación entre Michelle Soifer y Rosángela Espinoza siempre ha sido tensa, marcada por constantes roces y enfrentamientos en vivo durante su paso por el reality. Ahora, con la salida de la influencer, la popular 'Michi' tuvo una peculiar respuesta cuando se le preguntó sobre el tema, en el que evidencia que su enemistad continúa vigente.

Michelle y su respuesta por la salida de Rosángela de 'Esto es guerra'

Tras el anuncio de Rosángela Espinoza, Michelle Soifer no dejó pasar la oportunidad para expresar su opinión sobre la ausencia de su excompañera en la nueva temporada de 'Esto es guerra'. Durante una entrevista para 'América Espectáculos', 'Michi' respondió de manera contundente cuando le preguntaron si seguía a Espinoza en redes sociales. "No nos seguimos", afirmó sin titubear, y añadió: “A mí no me importa lo que está haciendo”.

Soifer también fue consultada sobre la posibilidad de que la influencer regrese al reality en algún momento, a lo que respondió tajantemente: “No hay que invocarla porque esta es la mejor temporada que habrá. No la convoquen, no la invoquen”. Incluso se mostró escéptica ante un posible regreso de la modelo, argumentando que esto solo generaría conflictos. “Va a hacerme la vida imposible, ella es capaz de venir a hacer la de ‘ay recapacité’. Mejor que vaya a disfrutar de la vida, que busque otros horizontes, se lo merece, que viaje y que viva en otro país”, declaró 'Michi'.

¿Por qué Rosánfela Espinoza salió de 'Esto es guerra'?

El anuncio de Rosángela Espinoza sobre su decisión de no continuar en 'Esto es guerra' sorprendió a muchos, especialmente porque la modelo era una de las figuras más destacadas del programa. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la también influencer agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional durante sus casi siete años en el reality de América TV. “Gracias por su cariño, por seguirme en cada paso, por motivarme a dar lo mejor de mí en cada competencia. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, también se lo debo a ustedes”, expresó emocionada.

La influencer explicó que su decisión respondió a una necesidad personal de priorizar su bienestar emocional y espiritual, algo que sintió que había descuidado en los últimos años debido al ritmo acelerado de su vida en el programa. “Aunque me encantaba competir, alegrar corazones y muchas cosas más, sentía que algo faltaba”, afirmó.

La modelo relató que este cambio en su vida comenzó cuando decidió reconectar con su “energía femenina”, un proceso que describió como un “despertar increíble” que le permitió reevaluar sus prioridades. “Me di cuenta de que durante estos últimos años estaba desequilibrada, corriendo en todo a mil por hora. No tenía esas pausas en mi vida, no tenía ese espacio para mí. Todo era como que hacer, hacer, hacer, solucionar. Hasta que llegó esa información de mi vida, de conectar con mi energía femenina, pues estaba dejando de lado cosas fundamentales como conectar con Dios y conmigo misma”, explicó Rosángela.