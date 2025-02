En sus redes sociales, María Fe Saldaña compartió una profunda reflexión tras anunciar su separación de Josimar, un hecho que se produce en el contexto de su segundo embarazo. La publicación ha generado una gran atención entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en este momento difícil.

Después de que confirmara el fin de su relación con Josimar, María Fe Saldaña ha revelado que viene recibiendo críticas en redes sociales, por lo que no dudó en pedir a los usuarios más respeto por su actual estado. Como se sabe, la joven está esperando un bebé.

María Fe Saldaña pide respeto

Este sábado 8 de febrero, María Fe Saldaña aprovechó para compartir un extenso mensaje en sus historias de Instagram, luego de recibir fuertes críticas por dar a conocer el fin de su relación con Josimar a pocos días de anunciar su embarazo.

“Sé tan buena que las personas lleguen al punto de pensar que eres ‘tonta’. Yo no me considero una persona ‘tonta’, creo en los cambios, creo en las disculpas y creo que los errores no te definen. Llegué al punto de ser ‘una tonta’ para muchos. Pero mi corazón siempre va a hablar por mí”, señaló la joven inicialmente.

Asimismo, María Fe Saldaña solicitó una mayor empatía respecto a su situación actual, ya que los comentarios en redes sociales sí le están afectando.

“Estoy en una etapa súper sensible por mi embarazo, entiendo que hay mucha gente que critica el mismo y piensa lo que expliqué al principio. Pido, por favor, mucho respeto y empatía. Estoy gestando y ver personas criticando lo ‘tonta’ que ‘te embarazaste’, ‘ella ya sabía’, ‘es el karma’, etc., ¡sí afecta!”, añadió la joven.

María Fe Saldaña compartió un contudente mensaje tras críticas por relación con Josimar. Foto: Instagram

¿Qué más sentenció?

Por otro lado, María Fe Saldaña enfatizó la relevancia de no emitir juicios sobre la vida de los demás, subrayando que los errores no determinan la esencia de una persona.

“Porque nadie trae otro hijo al mundo sabiendo lo que puede pasar, ni yo leo el futuro. Solo viví mi presente en ese momento. No se puede retroceder el tiempo, solo se puede cambiar el futuro. Si antes jamás escribí estas cosas es porque dejaba que la gente piense y diga lo que quiera, pero este momento de mi vida me enseñó a pedir más empatía en el mundo y dejar de opinar de la vida de alguien que no conocemos”, concluyó en su mensaje.