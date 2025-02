María Fe Saldaña no continúa más con Josimar. Foto: Instagram

A finales de enero, María Fe Saldaña sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se encuentra en la dulce espera, en medio de rumores de una separación con Josimar. Finalmente, la joven decidió hablar sobre su situación sentimental con una reportera de ‘Magaly TV, la firme’, donde confirmó que ya no sigue con el cantante.

Desde hace ya algunos días, María Fe Saldaña compartía particulares mensajes en sus redes sociales, por lo que se creía que algo había pasado en su relación con Josimar. En medio de estas especulaciones, la joven decidió aclarar que ya no mantiene un romance con el salsero, a pocos días de anunciar su segundo embarazo.

María Fe Saldaña y Josimar terminaron

Durante la primera edición de ‘Magaly TV, la firme’ de este 2025, se compartió un informe sobre la relación entre María Fe Saldaña y Josimar, demostrando que ellos ya no se siguen en redes sociales. Incluso, hace unos días, la joven había compartido un video en el que lucía llorando, lo que despertó rumores de una evidente separación con el salsero.

Fue así que, tras mantenerse en silencio por varios días, a pesar de las indirectas que publicaba en su Instagram, María Fe Saldaña confirmó a una reportera de Magaly Medina que ya no sigue con Josimar. “Tú ya no vives en su casa y al parecer la ruptura sería por celos de parte de Josimar”, le escribió la periodista a la joven, y ella le dio ‘me gusta’ al mensaje.

La conductora de televisión, Magaly Medina, transmitió un mensaje que le envió María Fe Saldaña a su reportera, en el que indagaba sobre un video del salsero peruano. Durante la transmisión, Saldaña también confirmó su separación definitiva, dejando claro el estado de su relación. “Ya no estoy con él”, detalló la joven.

María Fe Saldaña continuaría en Estados Unidos

De acuerdo con el informe emitido en el programa de espectáculos, María Fe Saldaña continúa viviendo en Estados Unidos, mientras Josimar sigue con su carrera en Perú y disfrutando de la vida nocturna limeña.

“Pero eso no es todo, mejor apáguenle el televisor a María Fe, porque no le va a gustar, nadita ver cómo otra mujer que no es ella sube a la camioneta del salsero. El cantante hizo una parada a las 8:20 de la mañana en un grifo de la Panamericana Sur, y vimos a esta chica subiendo a su carro, que ni por error es la madre de su última hija”, mencionan en el informe.