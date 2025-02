El exfutbolista y conductor Paco Bazán respondió a las especulaciones sobre su aparente romance con la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. En su programa ‘El deportivo en otra cancha’, negó rotundamente que su relación con la artista forme parte de una estrategia publicitaria para impulsar la venta de entradas del show que la agrupación realizará el sábado 8 de febrero en el Estadio San Marcos.

Los rumores surgieron luego de que ambos fueran vistos juntos en diversas ocasiones, lo que generó dudas sobre si su cercanía tenía un trasfondo sentimental genuino o si era parte de una campaña de promoción. Sin embargo, Bazán fue enfático al descartar cualquier intención comercial detrás de su vínculo con la intérprete.

¿Qué dijo Paco sobre su vínculo con Susana Alvarado?

Durante su programa, el conductor de ATV se tomó un momento para aclarar la situación y elogiar la trayectoria de Corazón Serrano. "Si quieres llenar tu concierto, búscanos, nosotros te hacemos el sold out... Es broma, es imposible que hagamos eso. Corazón Serrano es una marca con 32 años de trayectoria, y ellos llenan lo que quieren. Un abrazo a Corazón Serrano, 32 años siendo líderes. No es fácil haberse mantenido tanto tiempo como la orquesta más importante de la cumbia en el Perú", afirmó Paco Bazán.

Además, en redes sociales se viralizó un gesto del exarquero hacia Alvarado, quien habría recibido un ramo de flores amarillas como detalle especial. También fue visto comprando un terno negro, supuestamente en respuesta a un comentario de la cantante en una entrevista radial, donde mencionó su preferencia por ese color de vestimenta.

Magaly Medina critica a Paco Bazán y Susana Alvarado

La conductora Magaly Medina fue una de las principales voces en cuestionar el supuesto romance, insinuando que podría tratarse de una estrategia para generar atención mediática antes del concierto. "Un tema del que no me he ocupado porque a mí me huele mucho a promoción. Mi único amigo en el canal, Paco Bazán, ha estado paseándose desde que regresé de vacaciones junto a Susana Alvarado, dando a entender que hay algo más que amistad. Pero, sinceramente, yo no me trago ese cuento", comentó en 'Magaly TV, la firme'.

Finalmente, la 'Urraca' señaló que, aunque podría existir un interés real entre ambos, la coincidencia entre su exposición mediática y la promoción del show de Corazón Serrano genera dudas. "En el espectáculo, nada es casualidad. Y si hay amor verdadero detrás de todo esto, pues que les vaya bien, pero no nos vendan una historia que huele más a marketing que a romance", concluyó.