El periodista y exfutbolista Paco Bazán se pronunció en su programa 'El deportivo en otra cancha' tras los recientes comentarios de Magaly Medina sobre su relación con Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. La conductora de 'Magaly TV, la firme' insinuó que el romance entre ambos podría tratarse de una estrategia comercial para impulsar las presentaciones de la agrupación de cumbia.

Lejos de esquivar la polémica, el exactor de 'Al fondo hay sitio' decidió responder a las especulaciones con humor e invitó al vidente Uriel a su set para aclarar si su vínculo con la cantante es real o parte de una estrategia de marketing. Durante la transmisión, el exportero bromeó sobre las declaraciones de Medina y se mostró relajado al abordar el tema. "Es un amor bonito", señaló ante la atenta escucha del vidente.

Paco Bazán responde tras críticas de Magaly Medina

En la emisión del 6 de febrero de 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán no dudó en hacer frente a las insinuaciones de Magaly Medina, quien puso en duda la autenticidad de su cercanía con Susana Alvarado. “¿Es marketing o no?”, preguntó entre risas el conductor, en referencia a los rumores de que su romance con la vocalista de Corazón Serrano sería parte de una estrategia comercial. “Para mí no es marketing. Siento que es algo que comenzó como un juego, pero poco a poco se ha convertido en algo más serio”, agregó el esotérico en el programa.

Durante la conversación, el vidente también se refirió a la química entre el conductor de ATV y la cantante peruana, resaltando que su vínculo se basa en una conexión emocional genuina. “Es un amor bonito, puro. Son como dos niños que disfrutan de conocerse y vivir el momento”, añadió Uriel, mientras el exfutbolista reaccionaba con gestos de diversión y sorpresa.

Además, el especialista descartó que la atracción entre ambos se reduzca únicamente a lo físico. “Hay una química especial, algo más profundo que los une”, afirmó. Finalmente, concluyó su intervención con una afirmación que despertó aún más la curiosidad de los televidentes: “Definitivamente, hay amor entre ellos y esta relación tiene para rato”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán y Susana Alvarado?

Recientemente, Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la cercanía entre Paco Bazán y Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano. Fiel a su estilo directo y crítico, la conductora analizó la aparición pública del presentador junto a la joven cantante y puso en duda la veracidad de su relación. Durante la edición del 6 de febrero de 'Magaly TV, la firme', sugirió que este acercamiento podría ser parte de una estrategia promocional para impulsar el próximo concierto de la agrupación de cumbia en el estadio de San Marcos, evento cuyas entradas ya estarían agotadas.

“Un tema del que no me he ocupado porque a mí me huele mucho a promoción. El único amigo que tengo en el canal, Paco Bazán, ha estado paseándose desde que regresé de vacaciones junto a Susana Alvarado, dando a entender que hay algo más que amistad. Pero, sinceramente, yo no me trago ese cuento”, comentó Medina, dejando en claro su escepticismo ante la supuesta relación.

Además, la periodista recordó que esta no es la primera vez que se intenta vincular sentimentalmente a Bazán con Alvarado. “Ya intentaron hacer el mismo jueguito de coqueteo, pero en ese entonces Paco aún estaba enfocado en recuperar a su familia. Se notaba que Susana estaba un poco más entusiasmada, pero no funcionó porque Paco no estaba dispuesto a dar una mala imagen frente a su entorno familiar”, mencionó, sugiriendo que la estrategia no habría dado resultado en una ocasión anterior.