El conductor de 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán, fue noticia el día de ayer tras ser visto en una notaría junto a Susana Alvarado, conocida integrante de Corazón Serrano. La aparición de ambos en este contexto generó intensos rumores sobre un posible romance, lo que desató una ola de especulaciones. Sin embargo, fue el propio Bazán quien, visiblemente emocionado y feliz, aclaró los motivos de su presencia en el lugar y la razón por la que estaba acompañado de la cantante.

A través de su programa en Ritmo Romántica, Paco Bazán despejó las dudas en torno a su visita a la notaría, desmintiendo las versiones que apuntaban a que se trataba de un trámite relacionado con su reciente divorcio de Janice, la madre de sus hijos. El conductor reveló que la situación era completamente distinta y explicó con detalle los trámites que estaba llevando a cabo.

¿Por qué Paco Bazán fue a una notaria con Susana Alvarado?

"Les cuento que estoy haciendo unos trámites notariales, que toman algunos días. Hoy también, seguramente, estén atentos, que me verán nuevamente haciendo unas firmas", indicó Bazán. Con una sonrisa en el rostro y un tono relajado, aclaró que el proceso de divorcio ya había avanzado, con la separación de bienes como paso previo al trámite final. “Eso ya está, no depende necesariamente de mí, son los tiempos del Estado", afirmó el exfutbolista.

En su intervención, Paco Bazán hizo hincapié en que el asunto que lo llevó a la notaría no tenía que ver con su separación personal, sino con un tema puramente administrativo. Además, bromeó sobre las especulaciones y, entre risas, pidió que no se generaran más rumores sobre su vida privada. "Ya lo dijo Susana, déjenos ser felices, por favor, ya está", concluyó, dejando claro que no había nada más que aclarar.